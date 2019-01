Tim Cook: Apple Watch merkittävämpi bisnes kuin iPod oli koskaan

Jobsin johtajuuden alla julkaistuja innovaatioita, kuten iPhone ja iPod, on vaikea päihittää, mutta hiljattain haastattelussa Tim Cook on puolustanut Apple Watchin ja muiden puettavan teknologian menestystä.CNBC:n Jim Cramerin haastattelussa Tim Cook kertoo, että puettavan teknologian myynti on kasvanut merkittäviin mittasuhteisiin, ja ohittanut yhtiön aiempia suosittuja tuotteita.Cookin mukaan mm. Apple Watchin ja AirPods-kuulokkeet sisältävä tuotekategoria tuottaa tällä hetkellä liikevaihtoa jo puolet enemmän kuin iPod parhaimmillaan.Liikevaihtoa puetun teknologian kategoriassa on kertynyt tähän mennessä 4-6 kertaa enemmän kuin iPodistä samassa ajassa.Vaikka Cook mainitsee haastattelussa, ettei arvioi tulevaa, niin puhe iPodin huipusta kuulostaa siltä, ettei Applellakaan uskota iPodin toiseen tulemiseen.Sen sijaan Apple Watchista ja muista puettavista laitteista se varmasti toivoo pelastajaa heikentyneille näkymille.Kyseessä oli iPod eikä iPad kuten aiemmin jutussa kerrottiin.