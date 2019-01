Suomen Palloliitto ilmoitti perustavansa eHuuhkajat – Pelaajia katsastetaan Assemblyn Winter -tapahtumassa

Suomen Palloliitto on ilmoittanut perustavansa e-jalkapallomaajoukkueen.

Suomen Palloliitto perustaa e-jalkapallomaajoukkueen ja potentiaalisia pelaajia kartoitetaan pe 1.2. pelattavassa e-jalkapalloturnauksessa.

Yhteistyössä Telian kanssa jalkapalloliitto järjestää Assembly Winter -tapahtumassa merkittävän e-jalkapallotapahtuman. FIFA 19 Finnish Championship -turnaus mitellään Helsingin Messukeskuksessa 1. helmikuuta. Turnaus on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille. Suomen Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo, että Assembly Winterissä pelattavassa turnauksessa kartoitetaan potentiaalisia e-jalkapallomaajoukkueen pelaajia. Kyseessä on Suomen suurin FIFA-turnaus."Olemme perustamassa samassa yhteydessä e-jalkapallomaajoukkueen, joten turnaus toimii osana toiminnan käynnistämistä. Olemme innolla mukana tutustumassa lajiin", Varis kertoo.Ilmoittautuminen turnaukseen on jo alkanut ja päättyy lauantaina 12. tammikuuta. Nettikarsinnat pelataan 14.-21. tammikuuta ja ovat avoimet kaikille vähintään 16 vuotta täyttäneille. Karsinnoista jatkoon etenee 24 pelaajaa. Kahdeksan kotimaista huippupelaajaa saa suoran kutsun järjestäjiltä finaalitapahtumaan.Tapahtumassa kaikki pelit pelataan PlayStation 4 -pelikonsoleilla. 32 pelaajan finaalissa tavoitellaan 5 000 euron palkintopottia.