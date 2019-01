Raportti: Apple vähentänyt iPhone-tuotantoa

Applen hiljattain julkaisema tulosvaroitus on harvinainen näky Cupertinossa. Omenayhtiön voittokulku on jatkunut pitkään, mutta viime vuoden loppupuolen jälkeen muutos on ollut jyrkkä.

Yhtiön mukaan Kiinan älypuhelinmarkkinat eivät ole vetäneet toivotulla tavalla, jonka lisäksi yhtiö on keksinyt tekosyitä mm. akkuongelmansa vaihto-ohjelmasta, jonka avulla käyttäjät saavat lisäpotkua vanhoihin puhelimiinsa.Nyt raportti Taipeista kertoo, että Apple on vähentänyt iPhone-laitteiden tuotantoa isolla kädellä. Nikkei raportoi , että iPhone-tuotantoa on leikattu peräti 10 prosenttia seuraavien kolmen kuukauden aikana.Vaikka numero ei vaikuta suurelta, on se merkittävä toimenpide Applelta ja todella kertoo, että laitteita ei mene kaupaksi halutulla tavalla. Apple ei tavallisesti ole joutunut pyytämään tuotannon leikkaamista, vaikka sellaisesta huhut kertoivat mm. viime vuonna, jolloin arveltiin, että laitteiden myynti on hidastunut.Väitetysti tämä on vieläpä toinen kerta parin kuukauden sisällä, kun Apple vähentää laitteiden tuotantomääriä.Applen tulosvaroitus vuoden toisena päivänä kertoi, että odotettavissa on 84 miljardin dollarin liikevaihto aiemmin arvellun 89-93 miljardin sijaan. Kyseessä on ensimmäinen jouluneljännes kun Applen liikevaihto pienenee edellisvuodesta 16 vuoteen.