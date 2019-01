Apple julkaisi listan kaikista AirPlay 2 -tuetuista televisiomalleista

LG OLED (2019)



LG NanoCell SM9X -sarja (2019)



LG NanoCell SM8X -sarja (2019)



LG UHD UM7X -sarja (2019)

Samsung QLED Series (2019 ja 2018)



Samsung 8 Series (2019 ja 2018)



Samsung 7 Series (2019 ja 2018)



Samsung 6 Series (2019 ja 2018)



Samsung 5 Series (2019 ja 2018)



Samsung 4 Series (2019 ja 2018)

Sony Z9G Series (2019)



Sony A9G Series (2019)



Sony X950G Series (2019)



Sony X850G Series (2019 85″, 75″, 65″ ja 55″)

Vizio P-Series Quantum (2019 ja 2018)



Vizio P-Series (2019, 2018 ja 2017)



Vizio M-Series (2019, 2018 ja 2017)



Vizio E-Series (2019, 2018 ja 2017)



Vizio D-series (2019, 2018 ja 2017)

Myös Apple on onnistunut pääsemään uutisiin, vaikkei yhtiö varsinaisesti laitteita esittelekään tilaisuudessa. Cupertinolaisyhtiö on kertonut AirPlay 2 -tuen saapumisesta uusiin televisioihin, joista jo edellämainitut Sony ja Samsung kerkesivät asiasta kertoa .'Apple on julkaissut verkkosivuillaan myös kaiken kattavan listan AirPlay 2 -tuetuista televisioista, joka kertoo, että Sonyn ja Samsungin lisäksi LG ja Yhdysvalloissa suosittu Vizio-televisiobrändi alkavat tukea Applen tekniikkaa.Pidemmittä puheitta tässä lista AirPlay 2 tuetuista malleista: