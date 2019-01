Apple haluaa olla ihmiskunnan parantaja – Uusia terveyspalveluita luvassa

Mad Money -ohjelmassa vieraillut Tim Cook vihjasi Applen tuovan markkinoille tämän vuoden aikana uusia palveluita. Suoratoistopalvelua odotetaan ehkä eniten, mutta sen lisäksi luvassa on muitakin palveluita.

Ainakin terveyteen liittyviä palveluita Applelta on tulossa tämän vuoden aikana. Näiden palveluiden tarkkaa luonnetta on mahdotonta määrittää vielä tässä vaiheessa, mutta Cookin mukaan Apple on panostanut näiden tuotteiden kehitykseen jo muutaman vuoden ajan. Cookin mukaan Apple aikoo panostaa terveyteen liittyviin tuotteisiin tulevaisuudessakin siinä määrin, että Apple muistettaisiin tulevaisuudessa ihmiskunnan terveyden parantajana.



Apple Watchin lisäksi Applen terveyteen liittyvät satsaukset ovat näkyneet ResearchKit- ja CareKit-ohjelmointirajapintoina, joiden kautta ihmiset ovat voineet seurata oman terveyden tasoa ja tutkijat ovat voineet seurata ihmisten terveydentilaa pitkäaikaisesti. Viime vuonna esitelty Apple Watch Series 4 mahdollistaa sydämen sähköisten ominaisuuksien seurannan.