LG esitteli rullattavan television

LG on esitellyt CES 2019 -messuilla seuraavan sukupolven television. Maailman ensimmäisen rullattavan LG SIGNATURE OLED TV R (malli 65R9) -television mahdollistaa yhtiön OLED-teknologia. LG on esitellyt CES 2019 -messuilla seuraavan sukupolven television. Maailman ensimmäisen rullattavan LG SIGNATURE OLED TV R (malli 65R9) -television mahdollistaa yhtiön OLED-teknologia.

LG muutti perinteisen television konseptin LG SIGNATURE OLED TV W -television myötä ja keskitti huomionsa kuvaruutuun. OLED TV W, jota kutsutaan myös nimellä Wallpaper TV, esitteli television, jossa yhdistyivät suorituskyky ja muotoilu. LG vie nyt segmentin täysin uudelle tasolle televisiollaan, jonka kuvaruudun voi rullata pois näkyvistä. LG:n SIGNATURE OLED TV R -televisiossa on kolme erilaista näyttöasetusta: Full View, Line View ja Zero View.



Line View mahdollistaa LG SIGNATURE OLED TV R -television osittaisen rullaamisen, jolloin sitä voidaan käyttää toimintoihin, jotka eivät vaadi käyttöönsä koko kuvaruutua. Line View -näkymässä käyttäjät voivat valita Clock-, Frame-, Mood-, Music- ja Home Dashboard -tilojen välillä. Clock-tila näyttää kellonajan ja sään, ja Frame-tilassa voi nauttia valokuvista, jotka voi jakaa televisioon suoraan älypuhelimesta. Mood-tila puolestaan luo huoneeseen tunnelmaa.



Zero View -näyttöasetuksessa koko 65-tuumainen LG SIGNATURE OLED TV R on rullattu pois näkyvistä jalustan sisälle, mutta käyttäjät voivat silti nauttia musiikista ja muusta äänisisällöstä, joka kantautuu huoneeseen 4.2-kanavaisen 100W Dolby Atmos -äänijärjestelmän kautta.



Lisäksi käyttäjät voivat ohjata televisiotaan Amazonin Alexan avulla, joka tulee LG:n kaikkiin tekoälykäyttöisiin televisiomalleihin vuonna 2019. LG lisää televisioihinsa tuen Applen AirPlay 2:lle sekä HomeKit:lle. Apple HomeKitin avulla käyttäjät voivat hallita LG-televisiotaan Home-sovelluksen kautta tai Sirin avulla.