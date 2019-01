Yllätys uutinen – iTunes tulee Samsungin älytelevisioihin

Ihmeiden aika ei ole ohi, sillä Apple on sopinut Samsungin kanssa iTunesin videovalikoiman tuomisesta korealaisyhtiön uusimpiin älytelevisioihin. Ilmoituksen mukaan vuoden 2018 ja 2019 älytelevisiot ovat yhteensopivia iTunesin kanssa. Ihmeiden aika ei ole ohi, sillä Apple on sopinut Samsungin kanssa iTunesin videovalikoiman tuomisesta korealaisyhtiön uusimpiin älytelevisioihin. Ilmoituksen mukaan vuoden 2018 ja 2019 älytelevisiot ovat yhteensopivia iTunesin kanssa.

Apple avaa harvemmin omia alustojaan ulkopuolisille, vaan pitää mieluummin tiukasti otteen omista palveluistaan. Applen laitemyynti on hyötynyt strategiasta, sillä Applen omat palvelut ovat olleet siinä määrin houkuttelevia, että kuluttajat ovat olleet valmiita ostamaan Applen laitteita päästäkseen käsiksi esimerkiksi iTunesiin.



Nyt Applen palveluliiketoiminta on ilmeisesti ottamassa askeleen kohti uutta aikaa, missä yhtiö hyötyy mahdollisimman suuresta laitetuesta. Samsung-tuki saattaa olla merkki siitä, että Apple valmistautuu oman suoratoistopalvelun lanseeraukseen. Näin ollen kuluttajat voisivat katsella Applen videopalvelua vaikkeivat he omistaisi yhtäkään Applen laitetta.



iTunes-tuen ansiosta Samsungin älytelevisioiden omistajat voivat ostaa tai vuokrata elokuvia ja TV-sarjoja Applen palvelusta. Lisäksi älytelevisiot tukevat AirPlay 2:ta eli esimerkiksi iPhonella käynnistetyn videon saa näkymään Samsungin älytelevisiosta.