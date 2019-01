Pokemon Go takoi hurjat voitot tekijöilleen

Heinäkuussa 2016 julkaistun Pokemon GO:n suurin hype on jo ohitse, mutta sen pelaajakanta on kasvanut tasaisesti ja esimerkiksi toukokuussa 2018 sillä oli 147 miljoonaa aktiivista pelaaja kuukaudessa. Heinäkuussa 2016 julkaistun Pokemon GO:n suurin hype on jo ohitse, mutta sen pelaajakanta on kasvanut tasaisesti ja esimerkiksi toukokuussa 2018 sillä oli 147 miljoonaa aktiivista pelaaja kuukaudessa.

Pelin takana oleva Niantic teki vuonna 2018 795 miljoonan dollarin voitot pelillä. Peli tuotti yhtiölle keskimäärin 2,2 miljoonaa dollaria päivässä, joka on 1,6 miljoonan kasvu verrattuna edellisvuoteen. Joulukuussa pelaajat käyttivät 75 miljoonaa dollaria peliin, joka on 32% nousu vuoden takaiseen.



Suurin markkina-alue pelille on Amerikka 33% osuudella. Japanilaiset pelaajat tulevat heti perässä 30% osuudella. Yhteensä amerikkalaiset ja japanilaiset toivat Nianticin kassaan 501 miljoonaa dollaria viime vuonna.



Pokemon Go on saatavilla iOS:lle ja Androidille ilmaiseksi.