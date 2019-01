Näin verkon valta on vaihtunut 20 vuodessa - Mitkä sivustot olivat suurimmat vuonna 1998 ja mitkä nyt

Nyt-sivusto onkin tonkinut erilaisten mittauspalveluiden tietoja ja laatinut kuvan siitä, miten Yhdysvaltain verkkoliikenne on muuttunut 20 vuoden aikana. Kuva kertoo myös siitä, miten entisajan verkon jättiläisistä monet ovat tyystin kadonneet kartalta ja miten uusia tähtiä on noussut verkkopalveluiden kärkeen.Ennenkaikkea tilasto kuvaa sitä, miten nopeaa muutos verkossa on - yhden aikakauden "kaikkien tuntemat" brändit ovat painuneet unoholaan ja palvelut, joita ei ollut olemassakaan verkon alkuaikoina, ovat nousseet kärkeen. Muutoksen pohjalta voinee myös ennustaa sen, että läheskään kaikki tämän hetken suosituimmat palvelut eivät ole enää olemassakaan seuraavan 20 vuoden päästä.Vuonna 1998 listalle päässeistä yhtiöistä/palveluista enää kuusi on nykyisellä listalla. Ja niistäkin kolme on sulautunut yhdeksi, kunsisällyttää omiin palveluihinsa sekä-verkkopalvelunsa että aikanaan ostamansa-sähköpostipalvelun. Lisäksijaovat sulautuneet samaksi yhtiöksi,iksi. Ainoastaanja varsinainen Microsoft ovat pysyneet listalla samalla nimellään kuin vuonna 1998.Merkillepantavaa on myös se, miten hakukonejättikesti oma aikansa nousta aivan kärkikahinoihin mukaan. Google avattiin jo vuonna 1998, mutta se nousi 20 suosituimman listalle vasta seuraavassa mittaushistorian kohdassa eli vuonna 2003. Tuolloinkin Google oli vasta listan viides, nousten ykköspaikalle vasta vuoden 2008 listaukseen.Googlen nousun sivujuonteena voidaan huomata myös Googlea eri tavoin haastaneiden palveluiden tipahtaminen kokonaan listalta:sekäovat kaikki kadonneet listalta vuoteen 2018 saavuttaessa. Ja tietysti, myös "90-luvun Google" elion loistanut poissaolollaan jo koko 2000-luvun ajan.Maailma on muuttunut ja tulee muuttumaan. Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä seuraavan 10 vuodenkin aikana tapahtuu, mitkä jätit kaatuvat ja mitkä uudet palvelut nousevat.