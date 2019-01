HBO julkaisi trailerin tulevista sarjoista: Mukana Game of Thronesin viimeinen kausi

HBO on eilettäin julkaissut uuden trailerin tämän vuoden tulevista hittisarjoista. Jo liki 8 vuotta kaapelitelevisioyhtiön suosikkisarjana ollut Game of Thrones löytyi myös listalta. HBO on eilettäin julkaissut uuden trailerin tämän vuoden tulevista hittisarjoista. Jo liki 8 vuotta kaapelitelevisioyhtiön suosikkisarjana ollut Game of Thrones löytyi myös listalta.

Game of Thronesista julkaistiin ensimmäinen kausi jo vuonna 2011 ja tämän jälkeen sarja on tahkonut ennätyksellisiä katsojalukuja vuosi toisensa jälkeen.



Tänä vuonna siihen tulee kuitenkin loppu, sillä HBO julkaisee sarjan viimeisen kauden huhtikuussa. Oheisessa trailerissa nähdään ensimmäistä kertaa kuvaa tulevasta kaudesta, joskaan materiaalia ei trailerissa ole liiaksi.



Siitä selviää kuitenkin hieman mitä on odotettavissa huhtikuussa.



Game of Thronesin lisäksi vuoden HBO-kohokohtiin kuuluvat mm. True Detective, Veep, Big Little Lies, Euphoria, Watchmen ja paljon muuta.