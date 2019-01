Alexa-laitteita myyty huima määrä!

Amazon on vihdoin antanut konkreettisia lukuja sen virtuaaliavustaja Alexan myyntimääristä. Amazon on vihdoin antanut konkreettisia lukuja sen virtuaaliavustaja Alexan myyntimääristä.

Yhtiön mukaan Alexan sisältäviä laitteita on myyty yli 100 miljoona kappaletta. Kyseessä on iso luku, mutta silti se todennäköisesti häviää Applelle sekä Googlen virtuaaliavustajien määrälle, sillä ne tulevat esiasennettuina uusissa puhelimissa nykypäivänä. Toisaalta taas Alexa-laitteita ostettaessa kuluttajat tekevät todennäköisemmin päätöksen juuri Alexan takia, toisin kuin iOS ja Android-puhelimia ostettaessa ostopäätös perustuu aivan muuhun kuin virtuaaliassistenttiin.



Amazon kertoo eri laitteita olevan yli 150 kappaletta, joissa Alexa on sisäänrakennettuna. Lisäksi markkinoilla on yhtiön mukaan 28 000 älykotilaitetta yli 4500 valmistajalta, jotka toimivat Alexan kanssa. Esimerkiksi vastaavat lukemat Google Assistantille olivat pienemmät viime kerralla Googlen niistä raportoidessa.



Amazon kertoo vuonna 2019 keskittyvänsä tukemaan kumppaneitaan Alexa-tuotteiden tuomisessa markkinoille sekä yrittää entistä kovemmin murtautua kansainvälisille markkinoille, joka toivottavasti tarkoittaa Alexan oppivan uusia kieliä tulevaisuudessa.