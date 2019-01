Tulorekisteri avautui 1.1.

Tulorekisterin perustamishanke on ollut yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Kahden ensimmäisen vuorokauden aikana ilmoituksia tehtiin tulorekisteriin jo yli 30 000."Erityisen tyytyväisiä olemme, kun suurin osa ilmoituksista on tehty automaattisesti suoraan palkkajärjestelmistä. Tämä on tulorekisterin keskeinen tavoite: ilmoittaminen on mahdollista automatisoida kokonaan ja samalla yksinkertaistaa työnantajan ilmoittamisvelvollisuuksia", kertoo Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström Verohallinnosta.Kansalaiset näkevät tulorekisteristä omat tulotietonsa kirjautumalla palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tulorekisteristä ei näe palkkoja, jotka on maksettu ennen vuotta 2019 – tulonsaajan palkkatiedot kertyvät siis tulorekisteriin ajan myötä.Kansalaisen näkökulmasta suurimmat hyödyt tulorekisteristä näkyvät vuoden 2020 jälkeen, jolloin palvelusta näkee yhtenä kokonaisuutena omat palkka-, eläke- ja etuustiedot. Asioiden hoitaminen helpottuu, kun omat tulotiedot ovat ajan tasalla tulorekisterissä eikä niitä koskevia tietoja tarvitse itse toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Tulorekisterihanke käynnistyi reilut kaksi vuotta sitten, syksyllä 2016. Kansallinen tulotietojen tietokanta on nyt otettu käyttöön onnistuneesti ja aikataulussa. Palveluun pääsee kirjautumaan osoitteessa www.tulorekisteri.fi