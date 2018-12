Kiinassa ei ole julkaistu pelejä kuukausiin – Ensimmäiset saivat nyt luvan

Sääntelyn takia uusia pelejä ei ole julkaistu Kiinassa maaliskuun jälkeen, mutta nyt noin 80 peliä on saanut viranomaisilta julkaisuluvan . Listalla olevien julkaisijoiden nimien sijaan mediassa on keskusteltu enemmän siitä, kenen nimiä listalla ei ole. Eniten ihmetystä on aiheuttanut Tencentin puuttuminen – kyseessä on kuitenkin Kiinan teknologiasektorin yksi kirkkaimmista kruununjalokivistä.Kiinassa on herännyt huolta likinäköisyyden yleistyminen sekä pelien sisältämän väkivallan ja eroottisen sisällön vaikutukset kansalaisiin. Yhtälailla maassa on kannettu huolta pelien aiheuttamasta addiktiosta.