Tämän vuoksi lahjakortit eivät käy konkurssiin menneessä yrityksessä

Kun yhtiö asetetaan konkurssiin, se muuttuu eri yhtiöksi

Lahjakortti on yhtiölle annettua lainaa

Suomessa menee konkurssiin pari tuhatta yhtiötä vuodessa . Osa näistä yhtiöistä myy tuotteitaan tai palveluitaan suoraan kuluttajille. Eli näitä tilanteita tapahtuu aina silloin tällöin.Tuoreimpana tapauksena esimerkiksi joulukuussa 2018 konkurssiin mennytja-ketjuja Pohjoismaissa hallinnoinut tanskalainenJotta ymmärtäisi asiaa paremmin, pitää ymmärtää kaksi perusasiaa:Sillä samalla hetkellä, kun yhtiö asetetaan konkurssiin, se tavallaan muuttuu täysin eri yhtiöksi.. Konkurssipesää ei johda enää yhtiön johto tai omistajat, vaanPesänhoitajalla ei yleensä ole mitään sidettä yhtiöön ennen konkurssia, vaan pesänhoitaja on oikeuden määräämä asiamies, joka ajaa ainoastaan yhtiönvelkojien etuja. Eli pesänhoitajalla ei ole kuluttajalle päin juurikaan velvollisuuksia, vaan pesänhoitajan tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssiin mennyt yritys on mahdollisimman hyvin muutettavissa rahaksi. Saadulla rahalla yhtiöltä velkojaan takaisin hakevat tahot saadaan tyytyväisiksi. Pesänhoitajan velvollisuuksista löytyy lisätietoja mm. täältä Velkojina ovat monesti mm. verottaja sekä yhtiön työntekijät, joilla saattaa olla maksamattomia palkkoja.Jos asiaa tarkastelee parin askeleen päästä huolellisesti, ymmärtää sen, että lahjakortti on lainaa.Kun yhtiö menee konkurssiin, ei konkurssipesäksi muuttuneella yhtiöllä ole laillista velvollisuutta hyväksyä lahjakortteja. Päinvastoin, lahjakortin haltijat ovat konkurssin jälkeen vain yksi monista velkojista - esimerkiksi verottajan ja työntekijöiden lisäksi.Lahjakortin saaja voi ilmoittautua yhdeksi velkojaksi konkurssipesälle, osaksi muita velkojia. Tällöin konkurssiprosessin lopuksi, kun kaikki yhtiön omaisuus on muutettu rahaksi, katsotaan paljonko kassaan jäi rahaa ja sitä, kenelle konkurssipesä on velkaa. Jos rahaa jää tärkeimpien velkojen jälkeen, voidaan myös lahjakortin omistajille maksaa heidän lahjakorttiensa arvo takaisin.Konkurssin loppuun saattaminen kestää tyypillisesti useita kuukausia, joten aivam henkeään ei kannata pidätellä rahojaan odottaessaan. Ja voi toki olla, että kun konkurssipesän kaikki omaisuus on myyty, jää velkaa silti enemmän kuin mitä rahaa saatiin kasaan ja tässä tilanteessa osa velkojista, kuten myös lahjakorttien omistajat, jäävät nuolemaan näppejään.Lisää siitä, missä järjestyksessä konkurssipesän pitää velkojaan maksaa, löytyy mm. täältä