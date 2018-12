Retrokone The C64 Mini saamassa isoveljen - täysikokoinen Kuusnelonen tulossa tuotantoon

Pääsääntöisesti näitä 8-bittisen aikakauden uusiopainoksia ovat vauhdittaneet erilaiset Raspberry Pi -tyyliset sisuskalut, joten muinaisen koneen emulointi on saatu ahdettua näppärästi pieneen koteloon.Yksi suosituimmista retrokoneista on ollut, joka on tuonut legendaarisen-kotimikron taas olohuoneisiin. Kuusnelosen uusiopainoksen erona erilaisiin retrokonsoleihin on ollut kuitenkin se, että laite on nimenomaan tietokoneen uusiopainos - ei konsolin. Kuusnelosen pikkuversion näppäimistö on ollut vain koriste ja koneen käyttäminen muuhun kuin pelaamiseen on vaatinut erillisen USB-näppäimistön liittämisen C64 Miniin.Tähän ongelmaan on nyt tulossa vastaus, kun kuusnelosesta ollaan suunnittelemassa täysikokoista versiota, jossa myös näppäimistö on autenttisen oloinen alkuperäiseen verrattuna.Projektin takana on-yhtiö, eli sama firma, jolta nytkin myynnissä oleva C64 Mini on tullut. Koneen on tarkoitus ilmestyä vuoden 2019 aikana kauppojen hyllyille ja se sisältänee samaa rautaa kuin C64 Minikin. Todennäköisesti myös valmiiksi ladatut ja lisensoidut pelit ovat osa myös kuusnelosen uusiopainoksen täysversiota.Ja kyllä, luonnollisesti koneesta tulee löytymään myös alkuperäinen kuusnelosen, jotta 1980-luvulla ohjelmointiin hypänneet pääsevät fiilistelemään vanhoja taitojaan.Täyskokoista kuusnelosta odotellessa kannattaa tarkistaa C64 Minin päivän hinta - sitä on löytynyt viime aikoina varsin hyvillä tarjouksilla.Ja heille, ketkä ihmettelevät mikä ihme oikein kuusnelonen on ja miksi siitä kohkataan, suosittelemme lukemaan pitkän artikkelin aiheesta: