Fortnite takomassa hurjat voitot tekijöilleen

Vuoden 2018 suosituin videopeli on ylivoimaisesti Fortnite.

Peli julkaistiin syyskuussa 2017, mutta tänä vuonna pelin suosio on räjähtänyt, kun Epic Games toi pelin myös Androidille, iOS:lle sekä Nintendo Switchille.Yksi syy huikean suosion takana on se, että pelin battle royale-pelimuoto on pelattavissa ilmaiseksi monella eri alustalla. Se ei ole kuitenkaan estänyt Epic Gamesiä takomasta isoa tulosta tänä vuonna. Techcrunchin lähteiden mukaan yhtiö olisi tekemässä voittoa huimat kolme miljardia dollaria. Seurantayritys Sensor Towerin mukaan peliä esimerkiksi Applen mobiililaitteilla pelaavat ovat kuluttaneet peliin vuoden aikana 385 miljoonaa dollaria. Suurista voitoista huolimatta Epic Games ei ole kuitenkaan vielä päässyt kunnolla murtautumaan Kiinan markkinoille, joten tulevaisuudessa kasvuvaraa vielä löytyy.Yhtiö ei ole myöskään laittamassa kaikkia munia yhteen koriin, sillä se julkaisi juuri oman pelikauppansa, jolla se aikoo haastaa digitaalista pelikauppaa hallitsevan Valven (Steam).