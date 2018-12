Päivän diili: Commodore 64 miniversio nyt alle 50 eurolla!

The C64 Mini on virallisesti lisensoitu Commodore 64 uusioversio, jossa tulee mukana 64 esiasennettua peliä sekä USB-liitäntään kytkettävä peliohjain. Retrokone kytketään televisioon HDMI-kaapelilla, joten väpättävä analogikuva on sekin vain muisto menneisyydestä.Kuten tavallista, emme tiedä kauanko diili kestää ja paljonko laitteita on myynnissä, joten kannattaa toimia nopeasti. Tarjouksen löydät täältä: