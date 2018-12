Facebook selittää – Tämän takia se antoi ulkopuolisille pääsyn yksityisviesteihisi

Käyttäjäkunnan tietoja Facebook on jakanut 150 yritykselle, mutta yhteisöpalvelu kieltää tehneensä mitään väärää tai ilman käyttäjiensä lupaa. Tarkemmat tiedot kaikista syytekohdista löytyy AfterDawnin aiemmasta uutisesta Facebookin mukaan se on antanut esimerkiksi Spotifylle ja Netflixille luvan lukea käyttäjien yksityisviestejä, koska näiden palveluihin on integroitu mahdollisuus käydä Messenger-keskusteluita. Käyttäjä pystyy näin käymään keskusteluita kuunnellessaan musiikkia tai katsoessaan elokuvia, eikä hänen tarvitse avata toista palvelua. Facebook on selventänyt yksityisviesteihin pääsyä tarkemmin erillisessä blogikirjoituksessa Facebookin mukaan se ei ole saanut kumppaniyrityksiltä rahallista korvausta tiedoista. Tavoitteena oli vain tarjota verkkopalveluihin sosiaalisia ominaisuuksia, jotka kertovat esimerkiksi mistä käyttäjän ystävät pitävät.