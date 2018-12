Yle Areenan sisällöt katseltavissa nyt myös EU:n alueella

Jos kotipaikkasi on Suomi, voit nyt katsoa Areenan videosisältöjä koko EU:n alueella https://t.co/1SC9kAClAq -- Yle Areena (@yleareena) December 20, 2018

EU:n siirrettävyysasetuksen mukaan EU-maiden kansalaiset voivat käyttää asuinmaassaan tilaamaansa tai hankkimaansa digisisältöpalvelua, kuten esimerkiksi Netflixiä, oleskellessaan tilapäisesti toisessa EU-maassa. Yle Areenassa tämä on mahdollista tästä päivästä lähtien Androidin sekä iOS:n mobiilisovelluksilla. Areenan käyttö onnistuu Yle Tunnuksen avulla. Voidakseen katsoa Areenaa ulkomailla tarvitsee käyttäjän varmistaa kertaluontoisesti kotipaikkansa. Varmistus tapahtuu tunnistautumalla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla, jolloin Yle saa tiedon asuinpaikasta Väestörekisterikeskuksesta. Varmistuksen jälkeen Areenasta on mahdollista katsoa videosisältöjä rajoituksetta EU:n alueella. Suomessa Areenan käyttö on edelleen mahdollista ilman kirjautumista ja tunnistautumista.Aluksi tarjonta rajoittuu videosisältöihin, mutta myös audiosisällöt ovat käytettävissä ensi vuoden alkupuolella. Sisältöjen käyttö selaimella tulee myös mahdolliseksi vuoden 2019 alkupuolella. Joitain rajoituksia saattaa myös olla suorissa lähetyksissä sekä niiden tallenteissa.Yle on ensimmäinen pohjoismainen yleisradioyhtiö, joka on mahdollistanut sisältöjensä käytettävyyden EU-alueella maarajoituksista huolimatta. Euroopassa ensimmäinen ja ainoa ennen Yleä oli belgialainen RTBF.