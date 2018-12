Facebook joutuu vastaamaan mokistaan – Pääsyyttäjä nosti kanteen

Teknologiayhtiöitä haastetaan Yhdysvalloissa oikeuteen milloin mistäkin syystä, mutta nyt Facebook on joutunut totisen paikan eteen. Washington D.C.:n pääsyyttäjä on nimittäin nostanut kanteen yhteisöpalvelua vastaan . Syytekynnys nousi keväällä kohutussa Cambridge Analytica -tapauksessa.

Pääsyyttäjä Karl Racinen mukaan Facebook on vastuussa Cambridge Analytican harjoittamasta yksityistietojen massakeräämisen ja niiden eteenpäinmyymisestä. Cambridge Analytica toteutti tietojenkeruun Facebook-sovelluksena, joka oli naamioitu "luonnetestiksi". Testin avulla kerättiin käyttäjien yksityistietoja, jotka myytiin eteenpäin mainosten kohdentamiseksi.Tietoja on hyödynnetty ainakin Brexit-kampanjan aikaisessa mainonnassa sekä Donal Trumpin presidentinvaalikampanjassa.Britanniassa Facebookille lätkäistiin 500 000 punnan sakot tapaukseen liittyen. Päässyttäjänviraston mukaan se aikoo nostaa lisäsyytteitä yhtiötä vastaan, mikäli uusia todisteita tulee ilmi. Tutkintaa voidaan laajentaa esimerkiksi The New York Timesin tuoreilla paljastuksilla