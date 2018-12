Valtion sähköisissä verkkopalveluissa voi pian maksaa MobilePaylla

Suomalaiset voivat suorittaa maksunsa viranomaisten verkkopalveluissa yhä useammin älypuhelimella. Jatkossa myös Valtiokonttorin tuottama Suomi.fi-maksut tukee MobilePayta. Suomalaiset voivat suorittaa maksunsa viranomaisten verkkopalveluissa yhä useammin älypuhelimella. Jatkossa myös Valtiokonttorin tuottama Suomi.fi-maksut tukee MobilePayta.

Maksaminen onnistuu pelkällä älypuhelimella jatkossa myös usean viraston verkkopalvelussa, sillä Valtiokonttorin tuottama Suomi.fi-maksut alkaa tarjota maksutavaksi MobilePayta. Valtiokonttorin tuottaman Maksut-palvelun avulla suomalaiset voivat maksaa verkkomaksuja julkishallinnon organisaatioille niiden omissa digitaalisissa asiointipalveluissa. Paytrailin ja Netsin yhteenliittymä valittiin tähän palveluntarjoajaksi vuonna 2016 järjestetyn kilpailutuksen tuloksena.



"Valtiokonttori on panostanut kovasti palveluidensa digitalisointiin, ja maksaminen kuuluu siihen yhtenä olennaisena osana", Suomi.fi-maksut-palvelun käyttöönottojen projektipäällikkö Kirsi Launomaa.



MobilePay täydentää Suomi.fi-maksuissa aiemmin tarjolla olleita maksutapoja. Maksaminen onnistuu muun muassa kaikkien suomalaisten pankkien verkkomaksulla sekä monilla pankki- ja luottokorteilla.



Maksut-palvelua ovat velvollisia käyttämään valtiohallinnon toimijat kuten viranomaiset, virastot ja liikelaitokset, kunnat sekä tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet. Tällä hetkellä Maksut-palvelua käyttää esimerkiksi poliisi lupa-asioissa, Trafi sähköisissä palveluissaan sekä kirjastot myöhästymismaksuissaan. Jatkossa esimerkiksi nämä maksut voi maksaa MobilePaylla.



"MobilePaylla maksaminen on turvallista, mutta myös nopeaa ja vaivatonta. MobilePaylla maksaessa korttiyhtiöiden tarjoama suoja on voimassa ihan samalla tavalla kuin korttimaksamisessa. Asiakas ei joudu kaivamaan esiin tunnuslukulistoja tai syöttämään korttinumeroita. Pelkkä pyyhkäisy sovelluksessa riittää", MobilePayn toimitusjohtaja Anniina Heinonen sanoo.