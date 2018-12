Googlen Kiina-hakukoneen kehitys vastatuulessa – Ei tiedä enää mitä kiinalaiset hakevat

Kunnollinen paluu kuitenkin vaatisi Kiinan markkinat huomioivan hakukoneen kehittämistä. Sitä yhtiö on tehnyt kaikessa hiljaisuudessa-nimisen projektin alla. Hanke tuli julki tämän vuoden elokuussa ja aiheutti paljon närää julkisuudessa. Hakukonetta on vastustettu länsimaissa siitä syystä, että sen perusominaisuuksiin kuuluu laajamittainen sensuuri: tuloksista siivotaan järjestelmällisesti Kiinan hallinnon vaatimia tietoja.Hakukoneen kehitys on aiheuttanut protestointia Googlen sisälläkin. Sensuuria on vastustettu näkyvästi, mutta myös sisäisessä byrokratiassa on syntynyt vastakkainasetteluja The Interceptin mukaan . Dragonfly-projekti on nimittäin hyödyntänyt 265.com-verkkopalvelun kautta tehtyjä hakuja uuden hakukoneen data-analyysin pohjana. 265.com on Googlen omistama palvelu, mutta tiedonkeruutapa on rikkonut Googlen sisäisiä yksityisyysohjeita.Käyttäjien yksityisyyttä Googlen sisällä valvova työryhmä on sittemmin estänyt tiedonkeruutavan. Toimi herätti riitoja Googlen sisällä, koska työryhmä sai kuulla asiasta julkisuuden kautta.Dragonfly-projektin kehityksen kannalta 265.comista luopuminen tietolähteenä oli iso isku, sillä se oli data-analyysin tärkeimpiä lähteitä. Sen avulla Google sai selville mitä manner-Kiinassa asuvat ihmiset etsivät verkosta. Nyt Google joutuu turvautumaan Kiinan ulkopuolella asuviin kiinankielisiin hakuihin, mikä ei tietenkään vastaa Kiinassa asuvien kiinalaisten arkea.