Fortnitessa ei saa flossata? Keksijä hakee korvauksia

Viihdemaailma on keksinyt tavan lyödä rahoiksihuippusuositulla-videopelillä. Epic Games on lisännyt Fortniten pelihahmoille tunnistettavia tanssiliikkeitä, jotka ovat levinneet YouTube-aikakaudella viruksen tavoin. Nyt tanssiliikkeiden esittäjät haluavat rahaa Epic Gamesiltä.

Tässä kuussa newyorkilainen rap-artistinosti Epic Gamesiä vastaan kanteen, jossa hän vaatii Fortnite-pelissä on käytetystä tanssiliikkeestä korvauksia. Hänen mielestä liike on suora kopio Milly Rock -tanssista, jonka hän keksi vuonna 2011. Samoja askelmerkkejä on noudattanut myös-televisio-ohjelmasta tuttu Alfonso Ribeiro, joka vaatii Carlton-tanssista korvauksia.Epic Gamesilta vaaditaan nyt myös korvauksia flossauksen käytöstä . Tanssiliikkeen keksinyt nyt 17-vuotias Russel Horning, jonka mukaan kanteen on nostanut hänen äitinsä sekä hänen managerinsa. Horning itse ei asiaan ole perehtynyt, koska hän on vielä lapsi ja haluaa keskittyä hauskanpitoon Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että kanteet johtavat korvauksiin. Vaikka voitaisiin osoittaa, että tanssiliikkeiden oikeudet kuuluisivat edellä mainituille henkilöille, antaa Yhdysvaltain lainsäädäntö kuitenkin mahdollisuuden hyödyntää niitä kohtuullisissa määrin.