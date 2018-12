Valtava paljastus: Facebook antoi Spotifyn, Netflixin ja venäläisen hakukoneen päästä käyttäjiensä tietoihin - ja lukea käyttäjiensä yksityisviestit

on saanut haltuunsa satoja sivuja Facebookin sisäisiä asiakirjoja, joista paljastukset on tehty. Tietojen mukaan Facebook on antanut pääsyn käyttäjiensä tietoihin useille verkon suurimmista yrityksistä, tietojen vaihdon nimissä.Tietovaihdon nojalla Facebook on mm. antanutlistan käyttäjän kaikista Facebook -kavereista, vaikka kaverilista olisikin ollut piilotettuna sovelluksilta ja muilta käyttäjiltä. Vielä huolestuttavampaa on se, että sekäettäovat saaneet oikeuden lukea Facebook-käyttäjien yksityisviestejä.Myös verkkokauppajättiFacebook on antanut pääsyn käyttäjiensä nimiin ja yhteystietoihin, kun joku käyttäjän kavereista on tilannut jotain Amazonilta. Myöson saanut oikeuden arkaluontoisiin tietoihin, mm. käyttäjän ystävien tekemiin tilapäivityksiin, vaikka ne olisi merkitty näkyviksi ainoastaan kyseisen henkilön Facebook-kavereille.Monet listalla olevista yrityksistä tuntuvat sinänsä harmittomilta, mutta lista jatkuu ja sisältää myös ensitäkin huolestuttavampia piirteitä. Facebook on antanut mm. venäläiselle, vahvasti Venäjän talutusnuorassa olevalle hakukoneyhtiöille tiedot Facebookin käyttäjien yksityisistä tunnistenumeroista. Tunnistenumeroiden avulla Yandex on voinut profiloida käyttäjiä, vaikka he eivät olisi ollei kirjautuneet palveluun tai kytkeneet Yandexia osaksi Facebookiaan. Yandexia on syytetty mm. ukrainalaisten käyttäjien tietojen vuotamisesta Kremlin käyttöön.Tietojen luovutuksen vastapainoksi Facebook on saanut vastaavaa tietoa yhteistyössä mukana olleilta yhtiöiltä. Tämän tiedon avulla Facebook on voinut markkinoida ja kehittää omia palveluitaan ja kohdentaa niitä myös käyttäjille, jotka eivät Facebookia käytä. Oletettavaa on, että Facebook on ainakin jossain määrin käyttänyt tietoja myös omistamiensajakehitykseen ja markkinointiin.New York Timesin mukaan yhteistyökumppaneita on ollut yli 150 - suurin osa näistä on ollut teknologiayhtiöitä, kuten verkkokauppoja, mutta mukana on ollut myös media-alan yrityksiä sekä autovalmistajia. Yhteistyökuviot ovat olleet voimassa ainakin vielä vuonna 2017, osa vielä tänä vuonnakin.Amazon, Microsoft ja Yahoo ovat kaikki kieltäytyneet kertomasta yksityiskohtaisesti miten ne ovat Facebook-käyttäjien tietoja käyttäneet.