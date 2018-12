Muistatko IRC-Gallerian? Sen perustamisesta on 18 vuotta

Suomalaisen sosiaalisen median uranuurtajiin lukeutuva IRC-Galleria täyttää tässä kuussa 18 vuotta. Se on yksi maailman vanhimmista edelleen käytössä olevista sosiaalisen median palveluista. Suomalaisen sosiaalisen median uranuurtajiin lukeutuvatäyttää tässä kuussa 18 vuotta. Se on yksi maailman vanhimmista edelleen käytössä olevista sosiaalisen median palveluista.

Alun perin IRC:n käyttäjille perustettu kuvapalvelu tavoitti kultakaudellaan jopa 85 prosenttia 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä. Kansainvälisen kilpailun puristuksessa IRC-Galleria on kuitenkin menettänyt merkitystään, kun suomalaiset ovat siirtyneet yhdysvaltalaisiin palveluihin. Tällä hetkellä suosituimpia palveluita ovat esimerkiksi Facebook ja Instagram.



IRC-Gallerialla on kuitenkin omat pienet vetovoimatekijät edelleen. Omien teinivuosien muistelointi on lisännyt palvelun käyttöä. IRC-Gallerian toimitusjohtaja Jari Jaannon mukaan kriittisyys Facebookia kohtaan on myös kasvattanut IRC-Gallerian käyttöä.



Nykyisin palvelua käyttää 100 000 suomalaista kuukausittain ja viime vuosien aikana palvelun käytössä on korostunut voimakkaimmin uusiin ihmisiin tutustuminen.