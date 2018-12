Uusia paljastuksia seuraavan sukupolven Xbox-konsoleista

Alkuperäisen Xbox Onen myynnin alkamisesta on tullut kuluneeksi jo viisi vuotta, joten nyt odotellaan jo syystäkin uutisia seuraavan sukupolven konsoleista. Anaconda- ja Lockhart-koodinimien alla kehitettävät uudet konsolit tulisivat myyntiin vuoden 2020 jouluun mennessä. Alkuperäisenmyynnin alkamisesta on tullut kuluneeksi jo viisi vuotta, joten nyt odotellaan jo syystäkin uutisia seuraavan sukupolven konsoleista. Windows Centralin tietojen mukaan - ja-koodinimien alla kehitettävät uudet konsolit tulisivat myyntiin vuoden 2020 jouluun mennessä.

Windows Centralin mukaan kaksikosta Lockhart olisi käytännössä nykyisen Xbox One S:n seuraaja ja Anaconda olisi vuorostaan seuraaja Xbox One X:lle. Luvassa on ainakin parannus suorituskykyyn, sillä Lockhartin kuvaillaan olevan yhtä tehokas kuin nykyinen Xbox One X. Konsoleiden ohjelmisto on tarkoitus rakentaa uudelleen: Uusi GameCore-ohjelmisto mahdollistaa yksinkertaistetumman pelikehityksen sekä Windowsille että Xboxille.



Microsoftilta on tulossa kuitenkin vielä yksi konsoli ennen uuden sukupolven malleja. Ensi keväänä myyntiin on nimittäin tulossa halppisversio Xbox One S:stä, joka perustuu tyystin digitaalisiin peleihin. Siinä ei ole lainkaan levyasemaa, joten konsolilla voi pelata vain digitaalisia pelejä. Microsoft testannee markkinoiden reaktiota tällaiseen konseptiin ja käyttää tuloksia uuden sukupolven konsoleiden viimeistelyssä.



Microsoftilta on tulossa myös disc-to-digital-palvelu, jossa voi muuntaa optisella medialla olevat pelit digitaaliseen muotoon.