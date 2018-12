Apple tuottaa Jaska Jokusesta uutta sisältöä – Suoratoistopalvelu käynnistyy ensi vuonna

Yhdysvaltalaisten sarjakuvien klassikkoihin kuuluva Tenavat on heräämässä uudelleen eloon, sillä Apple Yhdysvaltalaisten sarjakuvien klassikkoihin kuuluvaon heräämässä uudelleen eloon, sillä on hankkinut oikeudet uuden sisällön tuottamiseen . Lähitulevaisuudessa Jaska Jokusen ja kumppaneita voi siis seurata Applen tulevasta suoratoistopalvelusta.

Tenavien avulla Apple houkuttelee lapsiperheitä palvelunsa pariin, mutta sen lisäksi Jaska Jokunen resonoi todennäköisesti vanhempien ikäluokkien kanssa, sillä Tenavat oli hyvin suosittu heidän ollessa nuoria. Tenavat-sarjakuvaa julkaistiin 50 vuoden ajan vuodesta 1950 lähtien. Tenavista on tehty myös musikaaleja, elokuvia ja pelejä.



Applen suunnitelmissa on ilmeisesti hyödyntää Tenavat-hahmoja luonnontieteiden ja tekniikan alan kiinnostuksen lisäämiseksi.



Applen suoratoistopalvelun on huhuttu ilmestyvän vuoden 2019 aikana. Palvelu julkaistaan ilmeisesti heti yli sadassa maassa. Applen tuottamat sisällöt ovat Applen laitteiden omistajille ilmaisia, mutta muista sisällöistä katsojat joutuvat maksamaan.