Facebookin bugi paljasti miljoonien privaattikuvat

Ongelma on paljastunut sovelluksen kuvarajapinnasta, joka on antanut sovelluskehittäjille oikeudet kuviin, joita käyttäjät eivät ole julkaisseet. Kyseinen bugi on koskenut käyttäjiä, jotka ovat antaneet Facebook-kirjautumisen avulla pääsyn kuviin kolmannen osapuolen sovelluksille.Ongelma on tosin korjattu ja oli ainoastaan hyväksikäytettävissä syyskuussa 12 päivän ajan, mutta tuona aikana kuvia on saattanut päästä vääriin käsiin. Facebookin mukaan kaikkiaan 6,8 miljoonan käyttäjän kuviin on ollut pääsy bugin avustuksella.Tavallisesti APIn kautta on pääsy ainoastaan Facebookissa julkaistuihin kuviin, mutta bugia hyväksikäyttämällä kehittäjät ovat voineet päästä käsiksi mm. Facebookiin lähetettyihin kuviin, joita ei kuitenkaan ole julkaistu palvelussa.Kaikkiaan tietoturva-aukko on koskenut 876 sovelluskehittäjää, jotka kehittävät jopa 1500 eri sovellusta.Facebook kertoo yhteistyöstä sovelluskehittäjien kanssa, jossa pyritään selvittämään kaikki kuvat, jotka ovat vuotaneet luvattomasti ja poistamaan ne. Mikäli kuvia on vuotanut sinun Facebookin kautta, niin siitä ilmoitetaan Facebookin välityksellä.Helpoin tapa määrittää onko omia kuvia vuotanut kolmannen osapuolen sovelluksiin, jos tietää antaneensa sellaiselle sovellukselle luvan, on tarkistaa kyseisestä sovelluksesta onko siellä kuvia, joiden ei pitäisi olla julkisia.Lisätietoja tapauksesta löytyy mm. Facebookin tukikeskuksesta