Nintendon minikonsoleiden tuotanto loppuu

Nintendo ei ole oikein missään vaiheessa ollut kovin kiinnostunut lyömään rahoiksi minikonsoleillaan, vaikka niiden kysyntä on ollut markkinoilla kovaa. NES Classicin ensimmäinen tuotantoerä myytiin nopeasti loppuun ja paikoitellen sen hinta nousi poskettomaksi. Vaikutukset näkyivät Suomessakin, kun kaikki halukkaat eivät saaneet mahdollisuutta ostaa konsolia itselleen. NES Classicin tuotanto käynnistettiin kuitenkin uudelleen tämän vuoden kesällä.SNES Classic julkaistiin vuorostaan viime vuoden lopulla. Konsolia on alusta lähtien valmistettu paljon enemmän kuin NES Classicia, minkä takia SNES Classicin hankkiminen ei ole ollut aivan yhtä työlästä.Tällä hetkellä Nintendon strategiana on tyydyttää nostalgikkojen pelinälkää Nintendo Switch Online -verkkopelipalvelun kautta. Palvelusta on mahdollista ostaa vanhoja pelejä ja pelata niitä uudella Switch-konsolilla.Sony sen sijaan julkaisi joulukuun alussa PlayStation Classicin