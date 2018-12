Apple Musicilla ei ole vieläkään verkkosoitinta – Ohjelmistokehittäjä teki sen itse

Web-soittimen puuttuminen tuskastutti ohjelmistikehittäjä Naveed Golafshania siinä määrin, että hän päätti ottaa härkää sarvista kiinni ja julkaista itse Apple Music -verkkosoittimen . Palveluun kirjaudutaan Apple ID -tunnuksilla ja se sisältää Apple Musicin musiikkikirjaston. Näytön alareunassa on soittimen hallintapainikkeet ja vasemman reunan navigaatiopalkista löytyy haku, selaus-painike ja For You -ehdotussivu.Palkista löytyy myös lista uusimmista kappaleista ja musiikkia on ryhmitelty artisteittain, albumeittain ja kappaleittain. Tietysti myös soittolistat löytyvät palvelusta.Applen on huhuttu kehittävän virallista web-soitinta, joka mahdollistaisi kappaleisiin linkittämisen verkkosivuille upotettavien soitinlaatikoiden muodossa. Toistaiseksi tältä rintamalta ei ole kuulunut uutisia.Suosittelemme pohtimaan kahteen kertaan ennen kuin kirjaudut Apple ID -tunnuksilla kolmannen osapuolen epävirallisiin verkkopalveluihin.