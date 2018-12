Ostaisitko uutisesi Applelta? Sitä Apple yrittää ensi keväänä

Vaikka iPad tarjoaa lehtitaloille optimaallisen lukulaitteen digitaalisille lehtitilauksille, on liiketoiminnan pohja silti murentunut. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lehtien mainosmarkkinasta on hävinnyt kolmessa vuodessa noin kuusi miljardia dollaria. Mainoseurot ovat kaikonneet verkkoon.

Sisältöalustat ovat herättäneet Applen mielenkiinnon. Yhtiö esitteli ensin kuukausimaksullisen Apple Music -suoratoistopalvelun ja sen jälkeen yhtiö on laajentunut televisiosarjoihin. Seuraavana Applen tähtäimessä on Bloombergin tietojen mukaan lehtimarkkinat, joiden liiketoimintaa yhtiö yrittää tervehdyttää uuden kuukausimaksullisen palvelun avulla. Tätä hanketta varten Apple osti viime keväänä Texture-sovelluksen, jonka valikoimista löytyy jo yli 200 lehteä.Texturen pohjalta luotu tilauspalvelu on tarkoitus sisällyttää nykyiseen Apple Newsiin. Apple tulee vain saada mediatalot vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myydä sisältöään Applen palvelun kautta. Apple News on valmiiksi asennettu uusissa iPadeissä ja iPhoneissa, joita maailmalla on kaikkiaan 1,3 miljardia kappaletta.Tilauspohjainen Apple News tulee näillä näkymin saataville keväällä 2019.