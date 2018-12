Suosituimmat haut Googlessa vuonna 2018

Presidentinvaalit Airiston helmi Tuhkarokko Kuunpimennys Kansalaisaloite Aktiivimalli GDPR Kalastajatorppa Oodi Liike Nyt!

Listan ykkösenä on vuoden alussa järjestetyt presidentinvaalit ja toisena on iso poliisioperaation syksyllä aiheuttanut Airiston helmi. Vuoden lopulla Pohjanmaalla alkanut tuhkarokkotapaus oli niin ikään sen verran suuri puheenaihe, että se nousi listalla kolmanneksi. Muita suosittuja hakuja olivat aktiivimalli, GDPR ja Oodi-kirjasto.Googlen julkaisemalla listalla on siis niin sanotusti trendaavimmat yhteiskunnalliset hakuaiheet eli ne aiheet, joiden suosio on kasvanut suhteellisesti kaikista voimakkaimmin. Nämä aiheet eivät siis välttämättä ollut hakumäärillä mitattuna kaikkein suosituimpia.