Kiinalaiset eivät ehkä olekaan piilottanut vakoilupiirejä elektroniikkaan

Super Micro ja Apple kiistivät väitteet yksiselitteisesti, eivätkä ne jälkeenpäinkään löytäneet jutussa kuvailtuja piirejä palvelimistaan. Palvelimet auditoitiin vielä kolmannen osapuolen voimin, eikä Nardello & Co löytänyt tarkastuksessa mitään poikkeavaa . Bloombergia on pyydetty kumoamaan sen jutussa esitetyt virheelliset väitteet, mutta uutistoimisto ei ole suostunut tähän.Auditoinnin tulosten perusteella paine jutun pyörtämiselle kasvaa entisestään. Bloomberg ei ole pystynyt tarjoamaan julkisuuteen sen tietoja tukevia todisteita.Vaikka vakoilipiirejä ei olekaan löydetty, se ei tarkoita etteikö niitä olisi. Voi olla että piirejä on piilotettu vain joihinkin emolevyihin, eikä näitä ole kyetty löytämään.