Firefox päivittyi – Parantaa suorituskykyä ja välilehtien hallintaa

Mozilla on julkaissut Firefox-selaimestaan on julkaissut-selaimestaan uuden version, v64.0:n . Mitään erityisen suurta uusi versio ei sisällä, vaan kyseessä on lähinnä pieniin parannuksiin keskittyvä julkaisu.

Selaimen antamia suosituksia esimerkiksi laajennoksiin, ominaisuuksiin tai palveluihin liittyen on esimerkiksi parannettu. Suosituksia annetaan ainoastaan yhdysvaltalaisille käyttäjille ja tällöinkin vain jos selainta käytetään tavanomaisessa tilassa. Suositukset eivät toimi jos selainta käyttää yksityisessä tilassa. Välilehtien hallinta on myös tehostunut: käyttäjä voi jatkossa valita, sulkea, kiinnittää tai lisätä kirjanmerkkeihin useita välilehtiä kerralla.



Firefoxin suorituskykyä on myös parannettu.



Web-kehittäjien kannalta oleellisiin muutoksiin kuuluu muun muassa WebVR-tuen lisääminen Firefoxin macOS-versioon. Androidilla verkkosivujen rullauksen tehokkuutta on parannettu.