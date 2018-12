Amazon aikoo tuoda kassattoman kauppansa Eurooppaan

Amazon aikoo avata Lontooseen Amazon Go -ruokakaupan, aikoo avata Lontooseen-ruokakaupan, kertoo The Telegraph . Toteutuessaan se olisi ensimmäinen Amazon Go -kauppa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhdysvalloissa liikkeitä on seitsemän kappaletta.

Amazon Go -kaupan erikoisuus on kassattomuus, joka on saatu aikaan tunnistamalla asiakas hänen tullessaan kauppaan ja seuraamalla mitä hän valitsee ostoskoriinsa hyllyiltä. Tämän jälkeen asiakas pääsee pois kaupasta lähimaksamalla ostoksensa. Kassattomuuden ja nopean check-out-prosessin ansiosta kaupat ovat käytännössä jonottomia.



Halpoja liikkeet eivät ole: asiakkaan seurantaan tarvittava teknologia maksaa arviolta miljoona dollaria per liike. Tämä jo itsessään hillitsee laajentumista, mutta Amazonin huhutaan valmistautuvan peräti 3000 uuden liikkeen avaamiseen vuoteen 2021 mennessä. Seuraavan parin vuoden aikana liikkeitä pitäisi siis ilmestyä suurimpiin kaupunkeihin.



The Telegraphin mukaan Amazon on kiinnostunut Lontoossa etenkin Oxford Circusin alueesta.