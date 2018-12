Huomasitko tätä? – EA Sports lisäsi JVG:n uusimpaan NHL-peliin

jakasvot pelihahmoja varten on mallintanut Electronic Arts Vancouver, Helsingissä tätä tarkoitusta varten kuvatun materiaalin pohjalta. Jääkiekkofaneina tunnetut muusikot ovat globaalisti esillä NHL Pro-AM -pelimuodossa, joka on toinen kahdesta täysin uudesta NHL 19 -pelissä esitellystä pelimuodosta. Jare Brand ja Ville Galle löytyvät pelistä myös vapaina agentteina, joten heidät voi lisätä omaan joukkueeseen esimerkiksi franchise-pelimuodossa.Pro-AM -pelimuodon JVG-haasteessa pelaaja ottaa paikkansa Jare Brandin ja Ville Gallen keskeltä. Joukkueen maalivahtina toimii yhtyeen DJ. Haasteessa pelataan kolme 3vs3-peliä ulkojääympäristössä. Kaikki kolme vastustajaa selättävä pelaaja voittaa omalle World of Chel -pelimuodon hahmolleen virtuaalisen JVG x EA SPORTS x Adidas Hockey -pelipaidan. Mestaruuden voittaakseen pelaajan täytyy finaalissa kellistää suomalainen All Star -kokoonpano, joka koostuu Florida Panthers -kapteeni, pelissä legendapelaajan roolissa mukana olevastaja pelin kansikuvapelaajasta. Lisäksi maalissa on viime kauden päätteeksi NHL:n parhaana maalivahtina palkittu"Jare ja Ville ovat täysin ansaitusti monen urheilusta ja musiikista kiinnostuneen nuoren esikuvia. On hienoa tarjota faneille mahdollisuus pelata heidän kanssaan virtuaalisilla ulkojäillä sekä samalla kertoa JVG:n tarina täysin uudella tavalla – Jaren ja Villen musiikista ja elämästä tuttujen ammattikiekkoilijoiden kautta", kertoo EA SPORTSin Regional Marketing Manager