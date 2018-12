Näin paljon YouTubesta katsotaan pelivideoita

Twitch on pelien suoratoiston osalta ehkä se tunnetuin palvelu, mutta YouTubekin on onnistunut lyömään läpi pelivideoiden saralla. Uusien tilastopäivitysten mukaan YouTuben kautta on katsottu tämän vuoden aikana peräti 50 miljardia tuntia pelivideoita. on pelien suoratoiston osalta ehkä se tunnetuin palvelu, mutta YouTubekin on onnistunut lyömään läpi pelivideoiden saralla. Uusien tilastopäivitysten mukaan YouTuben kautta on katsottu tämän vuoden aikana peräti 50 miljardia tuntia pelivideoita.

Lukema on sen verran suuri, että sitä on hieman hankala hahmottaa. Koska vuodessa on vajaa 9000 tuntia, niin yhden vuoden aikana pelivideoita on siis katseltu 5,7 miljoonan vuoden edestä. Suureksi paisuneen lukeman taustalla on tietysti se, että YouTuben pelivideoilla on suuri yleisö: pelivideoita katselee päivittäin 200 miljoonaa käyttäjää.



YouTube näyttäisi olevan selvästi suurempi kuin Twitch. Viime vuonna Twitchistä nimittäin katsottiin 355 miljardin minuutin edestä videoita eli noin 5,9 miljardia tuntia. Tämän vuoden lukuja ei ole vielä saatavilla, joten lukemat eivät ole aivan vertailukelpoisia.