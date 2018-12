Googlen älytakki päivittyi – Varoittaa jos unohdat puhelimesi

Googlen ja Levi'sin yhdessä kehittämä jayhdessä kehittämä Jacquard-älytakki on saanut uusia ominaisuuksia : takki osaa varoittaa käyttäjäänsä, mikäli hän on lähtemässä esimerkiksi kahvilasta ilman rakasta puhelinta.

Takki on sisältänyt aiemmin manuaalisen find my phone -ominaisuuden, mutta Jacquad-sovelluksen uusin päivitys mahdollistaa automaattisen hälyttämisen. Takin hihasta löytyy pieni elektroninen laite, jonka Always Together -toiminto saa värisemään ja vilkkumaan kun takin ja puhelimen välinen etäisyys kasvaa liian suureksi.



Samaan aikaan puhelinkin saa ilmoituksen, joten toiminto myös varoittaa takin unohtamisesta – ja 350 dollarin hintaista takkia kukaan ei halua unohtaa mihinkään. Ominaisuutta ei välttämättä kannata pitää päällä jos baariin mennessä aikoo jättää takin narikkaan.