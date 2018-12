Arvostelussa Neato D6 robotti-imuri - tekniikkafanien lempilapsi, mutta onko se hyvä imuri?

Neato D6 - milainen laite se on



Neato D6 myyntipakkaus avattuna

Tekniset tiedot

Paino 3,4 kg Leveys/syvyys 33,55 cm / 31,90 cm Korkeus 9,95 cm Akku 4200 mAh Pölysäiliön koko 0,7 litraa Muuta Osaa jatkaa siivousta akun loppumisen jälkeen (recharge & resume), virtuaaliset rajalangat sovelluksen kautta Hinta Tarkista Neato D6 päivän hinta täältä

Käyttöönotto

Sovellus



kartan Neato D6 piirtää aina siivouksen lopuksi - kesken siivouksen tilannetta ei kuitenkaan näe



Siivottavan alueen rajaaminen ns. no-go -viivoilla on hyvin toteutettu

Toiminta



tyhjillä, vapailla alueilla Neato siivoaa reunasta reunaan, poukkoilematta



videolla Neato palaa takaisin telakkaan siivouksen jälkeen

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää

Akkukesto ja lataus

Matot

Huonekalut



videolla Neato D6 siivoaa keittiön pöydän alta





Neato D6 jumissa lidaristaan erilaisissa matalissa paikoissa

Muut esteet



Neato D6 pulassa lattiaa pitkin menevän verkkokaapelin kanssa



toisinaan edes keittiön tuoleista selviytyminen ei ollut itsestäänselvyys

Käytännössä kaikki mahdolliset matot (ainoan poikkeuksen muodostivat "hapsuttomat", painavat, mutta ohuet laakamatot)

Monet jakkarat ja tuolit, joiden alle Neato pääsi, mutta joiden jalat olivat ilmeisesti juuri aavistuksen liian lähellä toisiaan, joten Neato ei osannut niiden alta enää ulos

Juuri sopivan matalat kolot, kuten sohvan aluset, kaapin aluset, jne joissa lidarin yläosa ottaa kiinni esteestä

lattialle unohtuneet johdot, joiden toinen pää ei ole missään kiinni (laturijohdot, virtajohdot)

Lemmikkien karvat



siivoustelaa pitää puhdistaa varsin usein lemmikkitaloudessa

Seinänvierustat ja kulmat



Neato jättää seinän vierustoille ja nurkkiin valitettavan usein likaa

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu



tyhjässä toimistossa melu voi olla rasittavalla tasolla

Pölysäiliön koko ja tyhjennys

Siivousjälki

Millaisiin koteihin se sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa

Plussat

erinomaiset siivouskartat

mahdollisuus rajata siivouksesta pois tiettyjä alueita suoraan sovelluksen kautta

osaa jatkaa siivousta siitä mihin jäi, vaikka akku loppuisi kesken (recharge & resume)

hyvä siivoustulos koville lattiapinnoille

puhdistaa lemmikkien karvat tehokkaasti

Miinukset

on pulassa mattojen kanssa, käytännössä vaatii mattojen poiskeräämisen ennen siivousta

heikohko siivoustulos seinänvierustoilla ja nurkissa

siivoustela vaatii puhdistamista turhan usein lemmikkitaloudessa

mattojen puhdistustulos keskinkertainen (niidenkin osalta jotka se saa siivottua)

Tähdet

Keskustelua

Neato on monissa länsimaissa toiseksi suosituin robotti-imureiden valmistaja, hetivalmistavanjälkeen. Yhtiön tuotteiden markkinointikulmana toimii laser-tutkallatoimiva sisätilanavigointi sekä useita kilpailijoitaan loogisempi tapa liikkua asunnossa.Testasimme parin kuukauden ajan Neato D6:sta kahdessa noin 70m2 kokoisessa kerrostaloasunnossa sekä hetken aikaa myös isommassa, 120m2 omakotitalossa. Tarkoitus oli kerätä ennen kaikkea todellista käyttökokemusta, oikeissa kodeissa, pidemmän kaavan kautta ja selvittää, pärjääkö amerikkalainen robotti-imuri suomalaisessa kodissa.Testin ajan imuri oli ainoa laite, jolla testissä ollutta asuntoa imuroitiin, jotta testitulokset heijastaisivat mahdollisimman hyvin oikeaa elämää robotti-imurin kanssa.Neaton D6 poikkeaa monesta muusta robotti-imurista jo ulkonäkönsä puolesta. Tyypillinen robotti-imuri on pyöreä kiekko, mutta Neaton D-sarjassa laite on päältäpäin katsottuna D-kirjaimen mallinen, eli pyöreä toiselta sivulta ja tasainen toiselta sivulta.Laite tuntuu nostettaessa tukevalta ja laadukkaalta. Painoa imurilla itsellään on 3,4 kg.D-kirjaimen muodon lisäksi silmä osuu väistämättä Neaton D-sarjan tunnistettavimpaan piirteeseen eli laitteen päällä sijaitsemaan ympyränmuotoiseen kohoumaan, jossa sijaitsee laitteen laser-tutka eli lidar. Lidarin avulla Neato havainnoi ympäristöään ja osaa suunnistaa kodissa, väistää esteet ja löytää takaisin latausasemaansa.Kun Neaton kääntää ylösalaisin, paljastuu laitteen alapuolelta Neaton leveä ns. hybriditela - koko laitteen levyinen siivoustela, jossa on sekä silikonisia levyjä että harjaksia samassa telassa. Lisäksi reunojen ja nurkkien siivousta varten löytyy pienehkö, magneetilla kiinnitetty pyörivä harjaspää.Neato on jo nimensäkin puolesta "connected" eli käytännössä laite olettaa, että sitä komennetaan pääasiallisesti älypuhelinsovelluksen kautta. Tämä vaatii myös sen, että asunnosta löytyy langaton lähiverkko, johon Neato kytkeytyy.Käyttöönotto eteneekin siten, että ensin etsitään Neaton lataustelakalle sopiva paikka asunnosta, jossa se voi olla häiriöttä aina ja josta se pääsee liikkumaan vapaasti asunnossa. Tämän jälkeen lataustelakka kytketään pistorasiaan ja laite asetetaan lataustelakkaan latautumaan.Seuraavaksi kannattaa ladata Neaton oma sovellus älypuhelimeenja yhdistetään Neato sovellukseen.Tässä kohtaa kannattaa huomata, että Neato D6 tukee ainoastaan 2,4 GHz taajuuden lähiverkkoja, eli pelkässä 5 GHz langattomassa lähiverkossa Neato ei tunnista verkkoa lainkaan. Myös puhelimen asetuksista kannattaa säätää käytetty lähiverkko yhdistämisen ajaksi 2,4 GHz taajuudelle, vaikka verkko osaisikin molemmat taajuudet.Kun sovellus on asennettu, robo yhdistetty ja akku on ladattu täyteen, voi robotin pistää siivoamaan paikkoja, joko komentamalla sitä älypuhelimen kautta tai painamalla käynnistyspainiketta suoraan laitteesta.Neato on hieman hitaampi käynnistymään käskystä kuin monet muut testaamamme robotti-imurit, mutta odotusaika ei mitenkään rasittavan pitkäksi Neatonkaan kanssa veny.Kuten sanottua, Neato D6 on imuri, joka on suunniteltu olemaan yhteydessä verkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että iso osa laitteen ominaisuuksista saadaan käyttöön vain ja ainoastaan älypuhelimen kautta käskyttäen - vaikka robo toki toimii imurina myös ilman verkkoyhteyttä.Neaton sovellusta ei ole valitettavasti saatavilla suomeksi, vaan käyttökielenä on englanti. Tämä luonnollisesti rajaa osan potentiaalisista ostajista pelistä pois.Sovelluksen kautta robottia voidaan käskyttää etänä, mistä vain ja milloin vain. Tällöin vaikkapa töistä käsin robotin päälle laittaminen on mahdollista - näppärä tapa tulla valmiiksi siivottuun kotiin töistä.Neaton tapauksessa sovellus on käytön kannalta vielä välttämättömämpi kuin monella muulla valmistajalla, sillä erilaiset virhekoodit ilmoitetaan ainoastaan sovelluksen kautta. Eli mikäli robotilla on jonkinlainen hätä, hädän syytä ei varsinaisesti saa helposti selville muutoin kuin sovelluksen kautta.Sovelluksen kautta hoidetaan myös robotin ajastus ja ajastusten hallinta. Tämä onkin monesti paras tapa huolehtia siitä, että robotti pitää asunnon pysyvästi siistinä. Ajastusten säätö on erittäin suoraviivaista ja selkeää ja mahdollistaa kullekin viikonpäivälle omat aikataulunsa.Neaton sovelluksen hienoin anti on ehdottomasti sen karttatoiminnossa. Robotti piirtää erittäin tarkan kartan siivoamastaan alueesta ja kertoo samalla siivotun pinta-alan neliöinä, sekä siivoukseen kuluneen ajan. Näistä tietysti tilastonikkarit ilahtuvat suunnattomasti, mutta piirretyistä kartoista on myös muutakin hyötyä:Eli mikäli haluaa jättää vaikkapa lastenhuoneen pois siivouksesta, sen voi rajata pois suoraan kartan avulla. Tämä helpottaa suunnattomasti siivousalueen rajaamista ja säätämistä erilaisiin fyysisiin esteisiin tai majakoihin verrattuna.Sovellus on selkeä ja hyvin toteutettu, eikä aiheuttanut minkäänlaista päänvaivaa käytettäessä. Kaikki tarpeellinen saatiin tehtyä ilman isompaa ihmettelyä ja sovelluksen ainoaksi negatiiviseksi puoleksi jäikin se, että sitä ei ole saatavilla suomeksi.Käytännössä Neato D6 toiminta on hyvin suoraviivaista. Roboimuri käynnistyy, kun sen on käsketty käynnistyä ja alkaa pyörimään ympäri asuntoa, imuroiden samalla.Käyntiin käskyttäminen voi tapahtua kolmella eri tavalla: painamalla laitteen päällä olevaa Clean -nappia, käskyttämällä käynnistyksen etänä älypuhelinsovelluksen kautta sekä tietysti myös ajastettuna.Neato markkinoi omaa imurisarjaansa ennen kaikkea sillä, että ne siivoavat "fiksusti" ja järjestelmällisesti. Tämä tulikin huomattua hyvin nopeasti: Neato imuroi asunnon enemmän ihmisjärkeen sopivasti kuin suurin osa kilpailijoistaan. Neato pyrkii tekemään pitkiä suoria vetoja pitkin asuntoa, tehden pienen mutkan päädyssä ja palaten edellisen siivousuran viereen, edeten siivu kerrallaan huonetta pitkin. Eli heille, jotka saavat pientä ahdistusta päättömästi poukkoilevista robotti-imureista, Neato on kuin taivaan lahja.Kun siivous on saatu valmiiksi, palaa Neato takaisin latausasemalleen lataamaan itseään. Neato on myös siinä suhteessa erilainen monesta muusta imurista, että työn loputtua se sammuttaa imuriominaisuutensa ja suorittaa "kotiinpaluun" takaisin latausasemalle varsin hiljaisesti.Neaton D-sarja tukee ns. recharge and resume -ominaisuutta, eli mikäli asuntoa ei saatu kokonaan siivottua yhdellä latauksella, Neato osaa ladata itsensä välillä ja jatkaa siitä, mihin se viimeksi jäi.Luonnollisesti Neato D6 voi käyttää myös yksittäisen huoneen siivoukseen, nappaamalla robotin kainaloon, siirtämällä sen vaikkapa vessaan, käynnistämällä imurin ja sulkemalla oven perässä. Tällöin Neato imuroi kaikki neliöt, jotka se löytää ja piippaa lopuksi saaneensa työn valmiiksi.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Mikäli jostain syystä Neaton akut ovat päässeet tyhjenemään, kestää täyteen lataaminen varsin kauan. Testiemme mukaan täyteen lataaminen kestää noin 2,5 tuntia. Tavallisesti, kun robotti palaa latausasemaansa kesken siivouksen, akku ei kuitenkaan ole täysin tyhjä, vaan Neato D6 osaa jatkaa töitään noin 1,5 tunnin latauksen jälkeen.Yhden latauksen kesto vaihtelee täysin asunnon likaisuuden ja esteiden mukaan. Omissa testeissämme 70m2 asunnot saatiin lähes poikkeuksetta siivottua yhdellä latauksella. Ainoastaan pari kertaa, kun Neato löysi tavallista enemmän likaa, piti robotin käydä lataamassa itseään välillä.Akkukesto oli omissa testeissämme reilun tunnin luokkaa, tietyissä tilanteissa noin 1,5 tunnin tasoa. Valmistajan lupaamaan 2 tunnin akkukestoon ei päästy kertaakaan.Akkukesto ja latausajat määrittävät käytännössä sen, minkä kokoiseen asuntoon Neatoa voi suositella. Jos asunto on alle 70m2 - ja siivottavaa lattiapinta-alaa on noin 50m2 - siivoukseen menee pääsääntöisesti vain tunnin verran. Jos asunnossa on siivottavia neliöitä tätä enemmän, pitää ainakin yksi lataussykli laskea siivoukseen mukaan. Testiemme mukaan noin 120m2 asunto, jossa siivottavaa pinta-alaa oli 80m2, vaati yhden lataussyklin välillä ja kesti kaiken kaikkiaan noin 3,5 tuntia.Matot ovat Neaton kompastuskivi ja akilleen kantapää. Yhdessä testikohteistamme mattoja ei ollut lainkaan ja Neato toimi asunnossa kuin ajatus. Mutta kahdessa muussa kohteessa matot tuottivat jatkuvasti suunnattomia ongelmia.Neato, kuten monet muutkin robotti-imurit, eivät yksinkertaisesti selviydy paksummista matoista lainkaan, vaan niiden telat, harjat ja renkaat jäävät jumiin. Neato D6 oli tässä suhteessa huonommasta päästä - sen pyörivä sivuharja lopetti toimimisen jo noin 1cm paksujen mattojen kanssa ja robotti itsessään jäi pysyvästi jumiin n 2cm paksuun mattoon.Paksujakin mattoja isommaksi ongelmaksi muodostuivat ... noh, oikeastaan kaikki matot. Kevyemmät räsymatot Neato ruttaa möykyksi, jonka päälle se lopuksi kiipeää ja jää jumiin sinne. Räsymattojen hapsut se imaisee telaansa lähes joka kerta - ja jää jumiin niihin.Kevyemmät, pienet matot, kuten vaikkapa kylpyhuoneen matot, Neato vain ruttaa kasaksi, johon se sitten lopulta eksyy jossain vaiheessa, kiipeää rutatun maton päälle ja jää jumiin siihen.Ainoastaan painavammat, ohuet laakamatot, joissa ei ollut lainkaan hapsuja, olivat sellaisia, jotka Neato suoritti kunnialla. Kaikkien muiden mattotyyppien kanssa mitä testikohteistamme löytyi, Neato oli jatkuvasti pulassa.Mattojen puhdistuksessa Neato oli hyvää keskiluokkaa: siivousjälki ei mitenkään häikäisevän hyvää, mutta puhdasta tuli siinä missä tavallisellakin imurilla tulisi.Neato osaa väistää huonekalut varsin mainiosti tutkansa ja törmäyksentunnistimensa ansiosta. Neato törmäilee toki huonekaluihin, mutta varsin hellästi ja osaa kiertää ne hyvinkin varovaisesti.Törmäilyistä ei jäänyt mitään jälkiä huonekaluihin, joten mitään vahinkoa robo ei niihin omissa testeissämme saanut aikaiseksi. Tokikin arvokalusteiden kanssa suosittelisimme silti varovaisuuteen.Neaton ongelma on kuitenkin se, että se välttelee huonekaluja hieman turhankin tehokkaasti. Samalla Neaton pyörivä sivuharja on pienempi kuin vaikkapa Roomban malleissa - tämän vuoksi Neato ei yletä puhdistamaan niin pitkälle itse laitteesta katsottuna kuin muiden valmistajien robotit.Tästä kaikesta aiheutuu se, että esimerkiksi keittiön pöydän alla olevasta pöydän ja tuolien jalkojen aiheuttamasta viidakosta se kyllä selviää mainiosti ulos, mutta mitenkään erityisen puhdasta jälkeä se ei osaa tehdä. Etenkin pöydänjalkojen viereen jää helposti likaa, jota Neato ei ole yltänyt puhdistamaan.Kuten yllä olevasta videosta näkyy, toisinaan Neatollla on kuitenkin selkeitä hankaluuksia löytää itsensä "ulos" tuolinjalkojen - tai tässä tapauksessa keittiöjakkaran jalkojen - viidakosta.Sohvat ja sängynaluset ovat robotin kannalta se oleellisin paikka - paikat, joista perinteisellä imurilla ei tule välttämättä aina niin tarkkaan siivottua. Näissä kohteissa ainoa huomionarvoinen asia on korkeus - robotin pitäisi mahtua sohvan ja sängyn alle, muutoin se jättää kyseiset kohteet väliin.Tässä piilee yksi Neaton kompastuskivistä. Jos jokin kolo on "melkein" sopiva Neatolle, se tunkee sinne - ja jää lidaristaan kiinni esteen alle. Ilmeisesti Neaton lidar osoittaa vaakasuoraan ja tutkii esteitä tältä tasolta, unohtaen samalla sen, että robotissa on lidarin päällä vielä puolisen senttiä lisää korkeutta.Edellä mainittujen ongelmien lisäksi Neato onnistuu jäämään jumiin toisinaan erilaisiin ahtaisiin paikkoihin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita vaikkapa jykevämmät keittöjakkarat, joiden alle se saa itsensä menemään, mutta jostain syystä ei osaa enää sieltä pois.Myös lattialle jääneet kännykkälaturit ovat varma tapa saada Neato jumittamaan - se "syö" laturin johdon, joka jää telojen väliin jumiin ja tämän jälkeen roboa pitääkin olla kääntämässä ylösalaisin ja selvitellä ongelma.Omissa testeissämme Neato D6 ongelmiksi muodostuivat:Käytännössä Neaton kanssa piti rullata lähes kaikki testiasunnoista löytyneet matot kokonaan pois siivouksen ajaksi. Lisäksi muutamat matalat kohdat kaikissa asunnoissa piti rajata siivouksen ulkopuolelle, jotta Neato ei jäisi jumiin esimerkiksi TV-tason alle.Näiden ongelmien kanssa joko voi elää - tai sitten ei. Mielestämme robotti-imurin ideana olisi toimia ilman ihmisen omaa vaivaa, joten mattojen rullaus robotin tieltä sotii hieman tätä ideaa vastaan.Neato D6 kehutaan sopivan hyvin myös lemmikkitalouteen. Neaton erikoinen yhdistelmätela, jossa on sekä silikonia että harjaspäitä, kerääkin varsin mainiosti lemmikkien karvat ja hiukset lattioilta.Valitettavasti sivuharja on auttamattoman pieni ja tehoton, joten seinänvierustoille jää toisinaan hiuksia ja karvoja, joita Neato ei osannut siivota.Neaton hybriditela on myös ongelmallinen siksi, että se kerää itseensä valtavan helposti hiuksia ja lemmikkien karvoja. Tämän vuoksi telaa pitää olla puhdistamassa varsin usein verrattuna malleihin, joissa siivoustelat ovat pelkästään silikonista tehtyjä.Neato sopii kuitenkin hyvin tavanomaiseen lemmikkitalouteen. Talouteen, jossa on useampi pitkäkarvainen lemmikki, joilla on karvanlähtöaika, emme kuitenkaan Neatoa voi suositella - työmäärä robotin puhtaanapidon suhteen on vain liian iso saavutettuun hyötyyn nähden.Neaton kompastuskivi siivoustuloksessa ovat seinänvierustat ja kulmat. Sen pieni sivuharja on auttamattomasti liian lyhyt ja tehoton puhdistaakseen seinänvierustat täydellisesti.Etenkin keittiön lattian kulmissa ongelman havaitsi lähes jokaisen siivouksen jälkeen: kulmiin tuppasi jäämään aina pieni määrä silminhavaittavaa likaa.Neato D6 osaa tunnistaa automaattisesti lattian reunat ja portaat, eli robottia voi huoletta käyttää myös kaksikerroksisen talon ylemmässä kerroksessa, vaikka portaikko olisikin ns. avointa mallia. Eli robotti ei pääse tipahtamaan portaita alas vaan se pysähtyy ennen portaikkoon tippumista.Kaksikerroksisessa kodissa robotin käyttäminen on luonnollisesti hieman hankalampaa kuin yksikerroksisessa - robotti-imurithan eivät osaa portaita kiivetä, eivätkä niitä imuroida. Mutta robon voi aivan hyvin napata kainaloon ja siirtää yläkertaan imuroimaan aina silloin tällöin.Kahta kerrosta siivottaessa Neato ei kuitenkaan ymmärrä pohjapiirustusta, vaan joutuu ikään kuin opettelemaan toisen kerroksen uudestaan. Tämän voi ratkaista hankkimalla toisen telakan, jolloin robolla on "koti" molemmissa kerroksissa ja siivous tapahtuu tämän jälkeen tehokkaammin kummassakin kerroksessa. Tällöin myös virtuaalisten rajaviivojen vedot onnistuvat molemmissa kerroksissa.Toki ideaalitilanne olisi se, että molemmissa kerroksissa olisi oma roboimurinsa, mutta tässä tulevat luonnollisesti budjettikysymykset vastaan. Tällöinkin luonnollisesti portaikko pitää imuroida jollain muulla ratkaisulla.Normaalitilassa Neato D6 on suht hiljainen tapaus ja sen päällä ollessa voi käydä keskusteluakin, myös puhelimessa. Miellyttävää ääni ei luonnollisesti tällöinkään ole, mutta mitenkään merkittävän ärsyttävänäkään ääntä ei voi pitää.Mittauksissamme tavallisessa käyttötilassa melutasoksi asettui 67 dB. Turbotilassa meteli taas nouseekin merkittävästä ja on tasoa erittäin häiritsevä, mittaustemme mukaan yli 69 dB.Kuten aina, suosittelemme käyttämään roboimuria siten, että se siivoaa asuntoa kun siellä ei olla itse - näin ollen varsin kauan kestävä ja äänekäs siivous ei häiritse, vaan kotiin palatessa vastassa on puhtaaksi imuroitu koti.Pölysäiliö on robotti-imuriksi ok kokoinen, 0,7 litraa. Luonnollisesti pölysäiliö on mitättömän kokoinen tavanomaisiin imureihin verrattuna ja täyttyykin aluksi varsin nopeasti, mutta robotti-imureiden sarjassa säiliö on kuitenkin varsin hyvän kokoinen.Roboimuria kuuluisi käyttää lähes päivittäin ja tällöin suurin osa robotin tekemästä siivouksesta on ns. Ylläpitosiivousta. Ylläpitosiivouksessa myös pölyn kerääntyminen säiliöön on huomattavasti hitaampaa kuin imurin käyttöönoton alkuvaiheissa.Neato D6 pölysäiliö sijaitsee laitteen keskellä ja se saadaan esiin nostamalla laitteen päältä irti. Pölysäiliön tyhjennys on helppoa ja sisältö kopsautetaan vain sekajätteeseen.Neaton siivousjälki on hyvin kahtiajakoista. Se siivoaa kovat lattiapinnat erittäin hyvin ja osaa myös kerätä tielleen osuneet lemmikkien karvat varsin tehokkaasti.Mutta siivousjäljessä ilmeni testijaksomme aikana myös selkeitä puutteita: mattojen puhdistus (siltä osin kuin se mattoja suostui puhdistamaan) oli korkeintaan kohtuullisella tasolla. Lisäksi Neaton sivuharjan lyhyys ja heikkous näkyy väistämättä seinänvierustojen, huonekalujen reunojen ja erilaisten nurkkien kohdalla - ne eivät yksinkertaisesti tule puhdistettua niin puhtaaksi kuin tämän hintaluokan laitteelta toivoisi.Neatossa on fiksu-toiminto, eli imuri osaa jatkaa siivoamista vaikka akku loppuisikin kesken. Tämä mahdollistaa isompien pinta-alojen siivoamisen, jos vain aikaa annetaan tarpeeksi.Neato sopii koteihin, joissa ei ole mattoja vaan kovia lattiapintojaja joissa siivottavaa pinta-alaa on maksimissaan noin 70-90m2. Käytännössä noin 120m2 omakotitalon asuinpinta-ala on järkevä yläraja Neato D6 ostolle ja noudattelee suurin piirtein valmistajankin suositusta.Lemmikkitalouksiin Neato sopii varauksin: se saa kovat lattiapinnat puhtaaksi lemmikkien karvoista, mutta kääntöpuolena pidettäköön siivoustelan lähes jatkuvaa puhdistustarvetta lemmikkikodeissa.Tiivistetysti Neato D6 sopii parhaiten teknologiasta pitävään kotiin, jossa ei ole mattoja ja asunnon pinta-ala on alle 120m2.Neato on monessa suhteessa tekniikasta innostuneiden imuri: sen piirtämät kartat ovat mainioita, rajalinjojen vetäminen suoraan sovelluksesta on hyvin toteutettu, eivätkä IFTT-tuki, Google Home -tuki ja Amazonin Alexa-tuki ainakaan hohtoa himmennä. Myös Neaton tapa siivota loogisesti ja edestakaisin pomppimatta miellyttävät.Valitettavasti Neato kompastuu kahteen seikkaan: Ensinnäkään se ei ole aivan hintansa arvoinen varsinaisena imurina, vaan samalla rahalla saa selkeästi paremmin puhdistavia robotti-imureita. Toisekseen se on selkeästi suunniteltu maassa, jossa lattioiden materiaali on pääsääntöisesti kokolattiamattoa. Tämä näkyy siinä, että suomalaisessa kodissa, jossa lattia on parkettia/laminaattia ja sen päällä on kevyitä mattoja, Neato on täysin pulassa. Matot luisuvat Neaton alta, kasautuvat, rypistyvät ja aiheuttavat robotille esteitä, joista se ei selviä.Arvosteluissamme painotamme sitä, että roboimurin tulee säästää aikaa käyttäjältään ja käytön pitää olla niin helppoa, että robon voi komentaa vaikkapa kesken työpäivän siivoamaan kodin, ilman mitään esisäätöjä. Tämä on mielestämme robotti-imureiden tärkein puoli. Ja tässä Neato kompastuu edellämainittuihin ongelmiin mattojen suhteen.Neato on kenties nörttihenkiselle ostajalle sopiva ostos: hänelle, ken on valmis maksamaan vähän enemmän hienoista teknisistä ominaisuuksista, uhraten samalla osan varsinaisesta siivoustuloksesta. Ja luonnollisesti Neaton ostajalla pitää vahva vihasuhde mattoihin - tai viitseliäisyyttä kerätä matot rullalle joka kerta robotin käynnistyessä.Mikäli Neato saa joskus tulevissa malleissaan korjattua matto-ongelmat ja vaihdettua sivuharjan pidempään ja tehokkaampaan versioon, on Neato todella vahvoilla roboimureiden kisassa. Valitettavasti Neato D6 jää suurista odotuksista huolimatta monella tapaa lunastamattomaksi lupaukseksi.Rahallisesti 600 euronimurin ostaminen on hieman vaikea perustella. Se ei säästä rahaa tavalliseen imuriin verrattuna käytännössä lainkaan. Tosin eihän Neato tarvitse pölypusseja, mutta ei kaikkiin moderneihin tavallisiinkaan imureihin niitä tarvitse.Lisäksi akkuja täytyy aivan varmasti uusia aina silloin tällöin ja nekään eivät ole ilmaisia.Roboimurin ostamisen perusteluna onkin oman ajan merkitys. Jos tuntuu siltä, että sen yli sadan neliön omakotitalon imuroiminen ei kuulu omien suosikkijuttujen kärkipäähän, kannattaa asia ryhtyä pohtimaan.Valitettavasti Neato D6 on sekä siivousjälkeensä että käytön helppouteen nähden nykyisellä noin 700 euron hintatasolla liian kallis myös roboimuriksi - samalla rahalla saa paremmin esteistä selviäviä ja parempaa siivousjälkeä tekeviä robotti-imureita.Mutta jos arvottaa tekniset hienoudet, kuten mainiot imurin piirtämät kartat ja tietynlaisen teknologisen edelläkävijyyden siivoustuloksen edelle, voi Neato D6 olla juuri sopiva imuri.Tähtiä tipahtaa Neaton ongelmista suomalaisessa kodissa, jossa on paljon mattoja. Lisäksi tähtiä karisee myös siitä, että Neaton siivousjälki ei valitettavasti ole niin hyvää kuin parhaiden kilpailijoidensa: se väistelee huonekalujen reunoja ja asunnon nurkkia liiankin tehokkaasti, jättäen osan siivousalueesta yksinkertaisesti likaiseksi.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme Keskustelua robotti-imureista -ketjussa.