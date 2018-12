Älä osta näitä joululahjaksi – Verkkokauppa.comin paljasti eniten huoltoa tarvitsevat esineet

Mitä vähemmän Verkkokauppa.comista ostetaan tuotteita, jotka kaipaavat huoltoa tai ovat laadultaan sellaisia, että niitä palautetaan herkästi, sitä vähemmän yhtiölle koituu ylimääräisiä kuluja. Tässä tapauksessa on siis sekä kuluttajan että kauppiaan etu, että asiakas saa juuri sellaisen tuotteen kuin hän haluaakin. Informatiivisiin ja selkeisiin tuoteselosteisiin on siis myös syytä panostaa.Vaikka Verkkokauppa.com suositteleekin välttämään listoilla mainittuja tuotteita, niin tuote on voinut päätyä listalle ilman omaa syytä. Esimerkiksi Sennheiser HD 660 S -kuulokkeiden ostajille on saattanut tulla yllätyksenä, että kuulokkeissa käytetään 6,3 millimetrin audioliitintä. Tietoa ei mainita Verkkokauppa.comin tuotesivuilla. Paketin mukana tulee kuitenkin 3,5 millimetrin adapteri, mutta se ei välttämättä miellytä kaikkia kalliiden kuulokkeiden ostajia.Palautusten sijaan kannattaa ehkä seurata tarkemmalla silmällä Verkkokauppa.comin huolletuimpien laitteiden listoja