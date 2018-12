Fortniten kehittäjä haastaa Steamin – Julkaisi oman pelikaupan

Suurelle yleisölle Fortnite-pelin kehittäjänä tunnettu Epic Games Suurelle yleisölle-pelin kehittäjänä tunnettu on julkaissut oman pelikaupan , jonka turvin se yrittää haastaa digitaalista pelikauppaa hallitsevan Valven (Steam).

Pelikehittäjiä Epic Games houkuttelee omaan pelikauppaansa tarjoamalla "reilumpaa" liikevaihdonjakomallia. Epic Games ottaa pelikaupan kautta myydyistä peleistä vain 12 prosentin osuuden, kun esimerkiksi Valven osuus Steamin kautta myydyistä peleistä on 30 prosenttia. Pelikehittäjä saa siis Epic Gamesilta isomman osuuden myynnistä kuin Steamin kautta.



Epic Gamesin kaupan etuna on myös se, että se ei peri viiden prosentin rojaltimaksua Unreal Engine -pelimoottorin päälle kehitetyistä peleistä. Rojaltin joutuu maksamaan Steamin kautta ostetuista peleistä.



Sisällöllisesti Epic Games Store ei kuitenkaan yllä samalle tasolle kuin Steam. Epicin valikoimissa kun ei ole kuin muutama peli, mutta lisää on tulossa vielä tämän kuun ja ensi vuoden alun aikana.