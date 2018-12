Crash Team Racing saa uusioversion ensi vuonna!

Playstation 1:lle aikanaan julkaistu Crash Team Racing -ajopeli saa uusioversion, joka ilmestyy ensi vuonna PS4:lle, Nintendo Switchille sekä XBOX Onelle. Playstation 1:lle aikanaan julkaistu Crash Team Racing -ajopeli saa uusioversion, joka ilmestyy ensi vuonna PS4:lle, Nintendo Switchille sekä XBOX Onelle.

Peli julkaistiin alun perin Playstationille vuonna 1999 ja vuonna 2007 Playstation Networkissa digitaalisena latauksena.

Ensi vuoden versio Crash Team Racing Nitro-Fueledin ilmestymispäivä on 21. päivä kesäkuuta ja se sisältää kaikki samat radat, ajoneuvot ja aseet kuin alkuperäinenkin peli. Pelin julkaisevan Activisionin mukaan peli on kuitenkin tehty alusta saakka täysin uudelleen. Uusi versio sisältää lisäksi esimerkiksi online-pelimuodon, joka mahdollistaa verkossa pelaamisen. Lisäksi mukana on uusia menopelejä sekä uusia ratoja.



Pelistudio Beenoxin kehittämä Crash Team Racing: Nitro-Fueled julkaistaan 21. kesäkuuta 2019. Alla on uusioversion julkaisutraileri: