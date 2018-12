Chrome 71 iskee ärsyttäviä nettimainoksia vastaan

Tällä viikolla julkaistu Chrome 71 Tällä viikolla julkaistu on alkanut estää nettimainoksia verkkosivuilla, jotka esittävät häiritsevää ja mahdollisesti vahingollista mainontaa. Googlen tavoitteena on ohjata verkkosivuja hyväksyttäviin mainonnan keinoihin ja tätä kautta vähentää mainosestäjien käyttöä.

Googlen kohteena ovat verkkosivut, jotka esimerkiksi esittävät väärennettyjä järjestelmäilmoituksia tai mainoksissa on toimimattomia Sulje-painikkeita. Monesti tällaisten ilmoitusten tavoitteena on vain ohjata käyttäjä uudelle landing-sivulle, jonne käyttäjä ei todennäköisesti edes halua. Google varoittaa sivustojen ylläpitäjiä epäeettisestä mainonnasta ja estää mainokset sivuilla 30 vuorokauden valitusajan jälkeen.



Uudessa selainversiossa myös varoitetaan mikäli käyttäjälle voi koitua yllättäviä kuluja, jotka on yritetty piilottaa näkyvistä. Chrome voi esimerkiksi estää sinua hankkimasta automaattisesti jatkuvaa tilausta.



Chrome 71 on saatavilla Linuxille, Macille ja Windowsille. Android- ja iOS-versiot tulevat saataville tulevien viikkojen aikana.