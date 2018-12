Microsoft aikoo hylätä Edge-nettiselaimen

Vuonna 2015 Microsoft teki rohkean päätöksen korvaamalla vanhentuneen Internet Explorerin täysin uudella Microsoft Edge -verkkoselaimella. Uusi selain oli ulkonäköä ja taustalla olevaa tekniikkaa myöden päivitetty. Edgen taival näyttää kuitenkin jäävän lyhyeksi, sillä Vuonna 2015teki rohkean päätöksen korvaamalla vanhentuneen Internet Explorerin täysin uudella Microsoft Edge -verkkoselaimella. Uusi selain oli ulkonäköä ja taustalla olevaa tekniikkaa myöden päivitetty. Edgen taival näyttää kuitenkin jäävän lyhyeksi, sillä The Vergen tietojen mukaan Microsoft kehittää jo uutta selainta.

Koodinimellä Anaheim tunnettu selain perustuu ehkä yllättäen Googlen Chromenkin taustalla olevaan Chromium-projektiin. The Vergen mukaan suurin syy hylätä Edge ja sen uusi EdgeHTML-selainmoottori on yksinkertaisesti siinä, että Microsoft ei pysty varaamaan selaimen kehitykseen niin paljoa resursseja, että selain pysyisi kilpailukykyisenä Chromea vastaan.



Microsoftin siirtyminen uuteen selaintekniikkaan helpottaa web-kehittäjien arkea, sillä sen ansiosta web-projektien testaus yksinkertaistuu huomattavasti.



The Vergen mukaan Microsoftin uudesta selaimesta saadaan kuulla uutisia vielä tämän viikon aikana.