Suomi 100 -sateliitti matkaan tänään – Näin seuraat laukaisua

Aalto-yliopistossa rakennetun juhlavuoden satelliitin tutkimusmatka on vihdoin alkamassa. Avaruusyhtiö SpaceX:n mukaan kantoraketti Falcon 9:n laukaisua yritetään maanantaina 3. joulukuuta klo 20.32 Suomen aikaa. Laukaisua on siirretty jo useita kertoja; viimeksi eilen 2. joulukuuta kantoraketille tehtyjen ylimääräisten tarkistusten takia.Lopullinen päätös laukaisun yrittämisestä tehdään noin 40 minuuttia ennen lentoonlähtöaikaa. Sen jälkeen raketin polttoaine- ja nestehappitankit täytetään, ja jos sää on suotuisa ja raketti on teknisesti kunnossa, käynnistetään automaattinen laukaisuohjelmisto 45 sekuntia ennen lähtöaikaa.Falcon 9 -kantoraketin erikoisuus on sen osittainen uudelleenkäytettävyys: raketin lentoon nostava ja suureen nopeuteen kiihdyttävä osa palaa työnsä tehtyään takaisin, ja se voidaan kunnostaa uutta käyttöä varten. Uudelleenkäytettävän rakettiosan on tarkoitus laskeutua merellä olevan lavetin päälle noin viiden minuutin lennon jälkeen. Raketin toinen osa jatkaa toimintaansa ja vie satelliitit avaruuteen.Falcon 9:n mukana on kaikkiaan 64 piensatelliittia. Suomi 100 -satelliitin lisäksi mukana lennolla on myös Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta syntyneen yhtiön toinen tutkasatelliitti.Satelliitit vapautetaan 575 kilometrin korkeudessa olevalle radalle, joka kulkee lähes maapallon napojen ylitse. Suomi 100 -satelliitin vuoro on noin 4 tuntia ja 30 minuuttia laukaisun jälkeen. Suomi 100 -satelliitti mittaa erikoisvalmisteisella radiolaitteistollaan lähiavaruudessa olevia avaruussääilmiöitä. Lisäksi satelliitin kamera kuvaa avaruussään näkyviä merkkejä, esimerkiksi revontulia, sekä maapalloa ja erityisesti Suomea.Kyseessä on Aalto-yliopiston kolmas satelliitti. Aalto-yliopiston kumppanina satelliitin kehityksessä on Ilmatieteen laitos, joka on osallistunut satelliitin tietokoneohjelmiston ja instrumenttien valmistukseen sekä on mukana tieteellisessä tutkimusohjelmassa.Laukaisua voi seurata suorana muun muassa Suomi 100 -satelliitin nettisivuilla osoitteessa suomi100satelliitti.fi tai esimerkiksi alle upotetun Youtube-lähetyksen kautta. Lisäksi Aalto-yliopistossa järjestetään avoin seurantatilaisuus Maarintie 8:ssa klo 19.30 alkaen.