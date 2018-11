Valtava tietovuoto – Jopa 500 miljoonan hotelliasiakkaan tiedot paljastuivat

Yhdysvaltalainen hotelliketju Starwood Hotels kertoo joutuneensa tietomurron kohteeksi. Murron seurauksena peräti hotelliketjun 500 miljoonan asiakkaan tiedot ovat päätyneet vääriin käsiin. Starwood Hotels on osa Marriott Internationalia. Yhdysvaltalainen hotelliketjukertoo joutuneensa tietomurron kohteeksi. Murron seurauksena peräti hotelliketjun 500 miljoonan asiakkaan tiedot ovat päätyneet vääriin käsiin. Starwood Hotels on osa

Luvaton pääsy hotelliketjun asiakastietoihin havaittiin syyskuun 10. päivänä, mutta tarkempien tutkimusten mukaan tietokantaa on hyödynnetty luvattomasti jo vuodesta 2014 lähtien. Marriott arvelee, että sen järjestelmistä on hankittu 500 miljoonan asiakkaan tiedot. Ainakin 327 miljoonan asiakkaan nimet, postiosoitteet, puhelinnumerot, syntymäajat, sukupuoli, sähköposti, passitiedot, Starwoodin palkitsemisjärjestelmän tiedot, saapumis- ja lähtemispäivät ja varaamispäivä paljastuvat tietokannasta.



Joukossa on myös maksukorttitietoja salatussa muodossa.



Marriot on aikoo ottaa yhteyttä kaikkii niihin henkilöihin, joiden tiedot ovat paljastuneet.