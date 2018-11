Netflix investoi lisää eurooppalaisiin ohjelmiin – TV-yhtiöt ihmettelevät vieressä

Netflix aikoo panostaa ensi vuoden aikana ennennäkemättömällä tavalla eurooppalaiseen sisältöön, aikoo panostaa ensi vuoden aikana ennennäkemättömällä tavalla eurooppalaiseen sisältöön, uutisoi Financial Times

Tämän vuoden aikana Netflix on ollut mukana 141 eurooppalaisessa tuotannossa, mistä 81 kappaletta on Netflixin originaaleja ohjelmistoja ja loput 60 joko yhteistuotantoja tai lisensoituja ohjelmia. Vuoden 2019 aikana lukemat nousevat arviolta 221 kappaleeseen, mistä 153 on originaaleja. Netflix käytännössä siis tuplaa omien eurooppalaisten tuotantojen määrän.



Panostukset on laitettu merkille eurooppalaisissa TV-yhtiöissä, jotka joutuvat nyt aiempaa kovemmin kilpailemaan sisällöistä. Yksi keino haastaa Netflix on tehdä laajempaa yhteistyötä Euroopan sisällä, esimerkiksi Discovery ja saksalainen mediayhtiö ProSiebenSat.1 aikovat lanseerata yhteisen suoratoistopalvelun