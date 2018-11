Fortnite on nyt isompi kuin Venäjä

Luku on noussut 60% kesäkuusta, jolloin pelaajien määrä oli 125 miljoonaa. Lukuun on laskettu niin ilmaisen battle royalen kuin maksullisen Save the Worldin pelaajat. Pelaajia on siis enemmän kuin esimerkiksi Venäjällä, Japanissa tai esimerkiksi Bangladeshissa on ihmisiä. Jos Fortnite olisi maa, olisi se maailman kuudenneksi suurin väkiluvulla mitattuna.Kaikki 200 miljoonaa pelaajaa eivät tietenkään ole aktiivisia, mutta marraskuun alussa Epic Games kertoi Forniten rikkoneen kaikkien aikojen ennätyksen 8,3 miljoonalla yhtäaikaisella pelaajalla.Fortnite jatkaa menestystään tutulla kaavallaan: viikoittaisilla päivityksillä pitääkseen pelin tuoreena, ison rahan esport-turnauksilla sekä jatkuvasti etenevällä tarinalla, jossa pelin kartta näyttelee pääosaa. Battle royalessa esimerkiksi pelin kuudes kausi lähenee loppuaan ja seitsemäs odottaa nurkan takana, jolloin kartan odotetaan muuttuvan talvisemmaksi, ainakin joltain osin.