DJI Osmo Pocket – Laadukasta videota taskukoossa

Paremmin koptereista tunnettu DJI esitellyt taskukokoisen Osmo Pocket -kameran, johon on integroitu sähköinen gimbaalijärjestelmä. Kameran voi kiinnittää täriseviinkin kuvausalustoihin, mutta stabiloinnin ansiosta kuva pysyy vakaana. Lisäksi kameraan on lisätty objektinseurannan mahdollistavaa automatiikkaa.

Kolmiakselisen gimbaalin päässä on 1/2,3 tuuman kennolla varustettu kamera, joka kykenee parhaimmillaan kuvaamaan 4K-videota 60 FPS:n kuvataajuudella. Kameralla voi ottaa myös 12 megapikselin still-kuvia. Sisäänrakennetussa akussa riittää virtaa kahdeksi tunniksi, jos sillä kuvataan katuvasti 4K-videota (30 FPS:n taajuudella).



Kuvausautomatiikan avulla kameran voi määrittää seuraamaan kasvoja tai tiettyä kohdetta. Lisäksi valittavana on erilaisia kuvausefektejä, joiden avulla videokuvan siirtymistä voi tehdä ammattimaisemman näköisiä. Laitteen mukana tulee USB-C- ja Lightning-adapterit, joten sen voi kiinnittää iPhoneen ja Android-puhelimiin. Osmo Pocketille on tulossa myös liuta lisälaitteita, kuten 3,5 mm:n adapteri ulkoisia mikrofoneja varten, Wi-Fi-ohjain, ND-suodattimia ja vedenpitävä kuori vedenalaiseen kuvaamiseen.