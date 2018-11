Pelijätti toteutti aprillipilan

Pelijätti GIANTS Software on suositun maataloussimulaatiopeli Farming Simulator -pelisarjan takana. Pelijätti GIANTS Software on suositun maataloussimulaatiopeli Farming Simulator -pelisarjan takana.

Aprillipäivänä 1.4. Youtubessa julkaistiin traileri pelin Commodore 64 -versiolle. Pelisarjan fanit ymmärsivät nopeasti kyseessä olevan aprillipilasta, mutta mitä vielä: Suositun pelisarjan uusin versio, Farming Simulator 19, saapui vihdoin kauppoihin tiistaina ja pelin Farming Simulator 19 – PC Collector's Edition sisältää CD:n, jolla on pelin C64-versio D64-formaatissa.

Itse pääpelin sanotaan olevan pelisarjan monipuolisin osa tähän mennessä. Mukana on pelisarjan tähän asti kattavin ajoneuvovalikoima. Mukana on esimerkiksi ajoneuvoja maailman suurimmalta maatalouskonevalmistaja John Deereltä. Farming Simulator 19 sisältää uusia amerikkalaisia ja eurooppalaisia ympäristöjä, joissa pelaaja voi kehittää ja laajentaa farmiaan. Ensimmäistä kertaa pelissä voi myös tutkia farmiaan ratsastamalla hevosen selässä. Peli on saatavilla niin PC:lle, Macille, XBOX Onelle kuin PS4:lle.



Alla pelin oikea traileri sekä aprillipäivänä julkaistu: